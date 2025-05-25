Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місячного циклу

Гороскоп на 26 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Провести цей день, незважаючи на його будній статус, потрібно в тиші та спокої: це допоможе зробити уявну роботу над помилками, сформулювати відповідні висновки, пробачити тим, хто образив нас, і, можливо, перепросити тих, кого образили ми.

Овен

Незважаючи на понеділок, зірки радять вам зменшити оберти і не намагатися виконувати всю роботу одразу, інакше відпущена вам на цей день енергія дуже швидко випарується практично без сліду.

Телець

Останнім часом ви не тішили близьких людей своєю увагою, а отже, настав час заповнити її нестачу: проведіть вечір із сім’єю, влаштуйте приємні сюрпризи для дітей і літніх родичів.

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Близнята

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не поспішати: гарячкові висновки та квапливі рішення не наблизять вас до поставленої мети, а навпаки, віддалять від неї.

Рак

Не варто заганяти свої емоції вглиб, це може призвести до депресії — краще сублімувати її в щось, що цікаво для вас і водночас корисно для людей навколо, наприклад, у важливу роботу.

Лев

У взаєминах із близькими — і не дуже — людьми не варто гнути одну лінію, таким чином ви від них нічого не доб’єтеся; намагайтеся виявити гнучкість — і ви самі здивуєтеся, як легко у вас все вийде.

Діва

Від того, що ви страждатимете через скоєні раніше помилки, ситуація на краще не зміниться — потрібно залишити свої гріхи в минулому і йти вперед упорожні, без вантажу переживань і жалю.

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Терези

Як би не склалися обставини, не варто виявляти впертість, яка, як відомо, є першою ознакою тупості: дослухайтеся до доводів своїх опонентів — можливо, в них теж є здоровий глузд.

Скорпіон

За найменшої можливості, незважаючи на будній статус, нинішній день потрібно присвятити відпочинку — якщо не повністю, то хоча б частково: прогулянка парком чи берегом озера допоможе відновити сили на місяць наперед.

Стрілець

Перш ніж братися до втілення в життя нових професійних ідей, оцініть їхні можливі наслідки, а заодно чесно дайте відповідь на запитання, чи готові ви до змін, до яких вони можуть привести.

Козоріг

Сміливо беріться за справу і наближайте зміни, які можуть стати її наслідком — найімовірніше, вони позитивно вплинуть на життєві події, тож не варто зволікати з рішучими діями.

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Водолій

Менше говорити і більше слухати треба завжди, а сьогодні — особливо: ви зможете зрозуміти, які цілі переслідують люди навколо — хто з них щиро до вас прихильний, а хто приховує негатив під маскою приязності.

Риби

Перш ніж щось зробити, прорахуйте наслідки своїх вчинків хоча б на кілька кроків наперед: цілком можливо, що результат виявиться зовсім не таким, на який ви розраховуєте, тож не варто поспішати.

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