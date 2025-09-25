ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який мине тихо

День бажано провести в неквапливих заняттях — наукових дослідженнях, інтелектуальній і літературній діяльності.

Гороскоп на 26 вересня

Гороскоп на 26 вересня / © Credits

Не варто розраховувати на різкі події — як позитивні, так і негативні: час мине тихо, без емоційних сплесків. Не рекомендується висловлювати своє невдоволення кимось або чимось — усе, що станеться цього дня, необхідно прийняти як належне.

Овен

Однаково успішними виявляться як нові, так і давно розпочаті, але з якоїсь причини відкладені вбік справи — головне, працюючи, не відволікатися на другорядні питання, які можуть зачекати.

Телець

Відчувши бажання допекти когось або пустити шпильку в чийсь бік, подумайте про те, що енергію, яка переповнює вас, можна спрямувати в конструктивніше русло — наприклад, на безпосередню роботу.

Близнята

Нинішній день представникам знака рекомендується присвятити відпочинку — якщо не весь, то хоча б другу його половину, а ще краще — провести час із рідними людьми, це здружить і згуртує вас ще більше.

Рак

Сьогодні погана прикмета — давати користуватися комусь своїми речами: в такий спосіб можна віддати частину своєї енергії, необхідної для життя і роботи, що, зі свого боку, створить для вас серйозні проблеми.

Лев

Головне завдання дня — не дати нікому з людей навколо зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, тоді всі справи ладнатимуться легко й без зусиль, на самому лише позитивному настрої.

Діва

День, коли можна розгорнути нову життєву сторінку: відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом — не мине й місяця, як ці заходи позитивно позначаться на зовнішності та здоров’ї.

Терези

Сьогодні намагайтеся, що б не сталося, відчувати лише гарні емоції — вони дадуть потужний приплив позитивної енергії, яка — хоча б на певний час — значно підвищить якість життя.

Скорпіон

Можна — і потрібно — налагоджувати стосунки з тими, кого ви певний час тому ненавмисне образили: сьогодні вам легко вдасться не лише порозумітися і помиритися з ними, а й зробити важливі висновки на майбутнє.

Стрілець

Люди, до яких ви звернетеся з проханням вирішити свої професійні питання, будуть налаштовані винятково доброзичливо, тож легко підуть вам назустріч — скористайтеся їхньою прихильністю.

Козоріг

Необхідно скористатися рідкісним шансом піднятися на кілька сходинок кар’єрними сходами, який випаде вам у цей час, — повторитися він може нескоро, тож не варто гаяти даремно час.

Водолій

Відповідь на важливе запитання підкаже підсвідомість — необхідно максимально уважно ставитися до снів і знаків, які траплятимуться на кожному кроці — зазвичай ви легковажно їх ігноруєте.

Риби

Виявиться, що старий знайомий, якого, як вам здасться, ви зустрінете зовсім випадково, зможе допомогти у професійних справах — його протекція зіграє вирішальну роль у новому призначенні.

