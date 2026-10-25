Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гарбузи на тлі заходу сонця / © Credits

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Усе сказане зовсім не означає, що потрібно поринати в нестримні веселощі, які в наші дні не завжди доречні — цілком достатньо буде знайти собі заняття до душі та займатися тим, що приносить задоволення.

Якщо ж сьогодні є привід для свята, бажано все ж не втрачати голови та тримати ситуацію під контролем.

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Овен

Цей день не підходить для ділових переговорів і з’ясовування стосунків із близькими людьми: досягти згоди через низку об’єктивних причин однаково не вдасться, тож не варто даремно витрачати час та енергію.

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Телець

Сьогодні необхідно утриматися від занять спортом — особливо екстремальними його видами — та піднімання важких предметів: будь-який незграбний рух або невелика вага можуть стати причиною серйозної травми.

Близнята

Уникнути конфліктів із близькими людьми — коханими та друзями — можна буде, обмеживши спілкування з ними, інакше притаманна вам двоїстість може зруйнувати навіть найміцніші взаємини.

Рак

Оскільки нудьгувати сьогодні категорично не рекомендується, варто сповна присвятити день роботі, але бажано не лише основній, а й тій, яка приносить вам задоволення — наприклад, вашому хобі.

Лев

День, незважаючи на те, що це понеділок, бажано присвятити домашнім справам: ви не лише наведете лад у просторі навколо себе та створите необхідний вам затишок, а й дасте відпочинок своєму мозку, працюючи руками.

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Діва

Присвятіть цей день приємним і корисним заняттям, наприклад, прогулянкам на свіжому повітрі або, якщо буде така можливість, відвідайте художній музей — нові враження забезпечать вас ідеями на цілий рік.

Терези

День, коли, яким би дивним це не видавалося на початку робочого тижня, не варто витрачати час на роботу, адже це однаково не принесе користі, а отже, потрібно відпочити та відновити сили, які незабаром знадобляться.

Скорпіон

Про свято — якщо у вас є привід для нього — бажано подбати самостійно: якщо ви самі його собі не організуєте, ніхто цим не перейматиметься, тож варто поклопотати про все самостійно.

Стрілець

Цей день необхідно присвятити підготовці до важливого проєкту, над реалізацією якого ви давно замислювалися, але не знали, з чого почати роботу: вам вдасться продумати всі деталі та передбачити можливі підводні камені.

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Козоріг

Намагайтеся стримувати емоції, які клекочуть: якщо вони вирвуться на волю, ви ризикуєте витратити багато енергії, яка вартує використання з більшою користю, на сварки, суперечки та з’ясування стосунків зі своїми партнерами.

Водолій

День сприятливий для зміни свого офіційного статусу — заручин або реєстрації шлюбу, тому якщо ви давно мали намір оформити свої стосунки, кращого часу вам не знайти — не варто гаяти часу.

Риби

День попри його статус буднього необхідно присвятити відпочинку: не можна весь час витрачати енергію, час від часу її потрібно отримувати й накопичувати — найкраще за допомогою своїх улюблених занять.

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