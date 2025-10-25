ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли успішними будуть будь-які фінансові дії

День, коли краще відмовитися від активних дій, оскільки очікуваної користі вони не принесуть.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 26 жовтня

Гороскоп на 26 жовтня / © Credits

У цей час успішними обіцяють бути будь-які фінансові дії: але, оскільки йдеться про вихідний день, найімовірніше, вони стосуватимуться закупів, які виявляться на рідкість вдалими, і підготовки до важливого проєкту, реалізація якого розпочнеться наступного тижня.

Овен

Час, приділений роботі, навіть якщо він виявиться нетривалим, принесе вагомі — як моральні, так і матеріальні — результати, на які в будь-який інший день знадобилося б кілька днів.

Телець

Не варто витрачати сили, призначені для успішної роботи, на марне проведення часу — в результаті можна не встигнути зробити навіть мінімум господарських справ, які ви запланували на цей день.

Близнята

День, коли над кожним своїм висловлюванням необхідно добре подумати: ще краще — менше говорити і більше слухати — так можна буде зрозуміти, як справді ставляться до вас люди з оточення.

Рак

Мріючи про заробітки і прибутки, не можна розмінюватися на дрібниці — запитувати у Всесвіту потрібно по максимуму: за словами зірок, що сміливішими будуть ваші наміри, то швидше вони принесуть солідні дивіденди.

Лев

День однаково сприятливий як для роботи, так і для відпочинку, тому є сенс розділити його на дві частини і не тільки добре попрацювати на ниві домашнього господарства, а й розслабитися, відновивши водночас сили.

Діва

День, коли нікому і нічого не можна віддавати — до того ж це стосується як грошей, так і речей, які можуть попросити у вас «поносити»: така благодійність, найімовірніше, стане для вас поганою прикметою.

Терези

Відповідь на всі важливі запитання — як життєвого, так і особистого характеру — дасть інтуїція, тому дуже важливо орієнтуватися не на доводи розуму і логічні ланцюжки, а на те, що говоритиме ваш внутрішній голос.

Скорпіон

Удача сьогодні буде супроводжувати вас насамперед в особистому житті — велика ймовірність того, що кохана людина нарешті зважиться розповісти вам про свої почуття, будьте готовими до такого розвитку подій.

Стрілець

Думку оточення — особливо близьких людей — щодо вашої діяльності, яку ви зазвичай не берете до уваги, сьогодні не варто пропускати повз вуха — у ній можна буде знайти зерно істини.

Козоріг

Проявивши себе з позитивного боку, можна буде привернути до себе увагу дуже важливої для вас людини, намагайтеся не проґавити важливий шанс налагодити з нею дружні й довірчі стосунки.

Водолій

Можна — і потрібно — готувати до презентації керівництву проєкт, над розробкою якого ви працюєте вже доволі довгий час — схоже, цього разу все складеться максимально вдало для вас і вашої ідеї.

Риби

Встигнути все заплановане і навіть зробити більше запланованого зможуть ті, хто зуміє працювати спокійно, не кваплячись і не нервуючи, інакше більша частина часу вихідного дня піде в нікуди.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie