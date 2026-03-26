Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: день, який астрологи називають «сатанинським»

Ялинова гілка / © Credits

Реклама

Зазвичай він готує нам багато неприємних сюрпризів, серед яких сумніви й омани, без яких не обійдеться діяльність і в жодній життєвій сфері, шахрайство й ошуканство з боку оточення, зокрема, й близьких людей, що може виявитися особливо прикрим. Та все ж таки найнебезпечнішими є незнайомці, від яких можна очікувати будь-чого, тож ліпше відмовитися від спілкування з ними.

Овен

Сни нинішньої ночі можуть здатися вам неприємними, а в окремих випадках і жахливими, але хороша новина полягає в тому, що вони не мають жодного стосунку до реальності — можна не звертати на них уваги.

Телець

Стримувати негативні емоції потрібно завжди, але цього дня вони особливо небезпечні: надто велика ймовірність нервового зриву, який призведе до неприємних наслідків у стосунках з людьми з оточення.

Реклама

Близнята

Уникнути всіх неприємностей нинішнього дня допоможе горезвісне позитивне мислення: з самого ранку необхідно зосередитися на хорошому, і воно обов’язково матеріалізується в реальному житті.

Рак

День, коли різкі рухи, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, призведуть до неприємних наслідків, тому їх — зрозуміло, за можливості — потрібно уникати, краще перечекати неспокійний час.

Лев

Кількість критичних зауважень, почутих у цей час, може викликати сумніви навіть у таких самовпевнених людей, як ви, але зірки радять вам не рефлексувати, а зробити з почутого конструктивні висновки.

Діва

Негативні енергії дня бояться гарного настрою, тому потрібно підвищувати його будь-якими доступними способами — наприклад, згадати про своє хобі, яке завжди викликає у вас позитивні емоції.

Реклама

Терези

Незважаючи на притаманне вам бажання помирити всіх з усіма, сьогодні втручатися в чужі конфлікти — навіть із такими благими намірами — не тільки небажано, а й небезпечно: можна потрапити під чиюсь гарячу руку.

Скорпіон

Не варто реагувати на критику, яка може пролунати на вашу адресу цього дня: у будь-якому разі вона свідчитиме про внутрішні проблеми співрозмовника, не маючи до вас жодного стосунку.

Стрілець

Відмовтеся від властивого вам — сумбурного — розв’язання робочих питань, оскільки успіху можна буде досягти тільки за наявності заздалегідь складеного і чітко виконуваного плану дій.

Козоріг

Напередодні вихідних не тільки можна, а й потрібно зайнятися невідкладними домашніми справами, що дасть змогу не тільки навести ідеальний лад у своїй оселі, а й позбавить від сумних думок, які долають вас цього дня.

Реклама

Водолій

Невдоволення собою, що опанує вами в цей час, річ конструктивна, оскільки дає змогу вдосконалюватися, головне, не перейти межу, за якою почне страждати ваша самооцінка.

Риби

Хоч би як намагався хтось із оточення зачепити ваше самолюбство, намагайтеся бути поблажливими і, як наслідок, розумнішими, ніж ваші опоненти: не варто витрачати нервові клітини даремно.

