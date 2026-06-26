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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли здасться, що щось подібне з нами вже траплялося

Дежавю, яке можна буде відчути цього дня, торкнеться кожного з нас без винятку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Троянди

Троянди / © ТСН

Відчуття, що щось подібне з нами вже траплялося, дано не для туги за минулим, яка є цілком закономірним процесом, а для того, щоб проаналізувати ситуацію, що склалася деякий час тому, і зробити з неї правильні висновки на майбутнє.

Це також плідний період для творчості, якою краще займатися у колективі, оскільки самотужки досягти серйозних результатів не вдасться.

Овен

Щоб образа не зіпсувала ваші стосунки з коханою людиною, відмовтеся від будь-яких докорів і претензій на її адресу — нерозв’язних ситуацій не буває, головне — уважно вислухати аргументи партнера.

Телець

Не найкращий день для професійної діяльності, що, втім, не означає, що потрібно повністю відмовитися від неї — зосередьтеся на дрібних справах, мета яких — підготуватися до майбутніх масштабних проєктів.

Близнята

Нестабільність розумового процесу та пов’язана з нею неможливість зосередитися на чомусь одному не дадуть змоги ухвалити значуще рішення, тож цей важливий у всіх сенсах момент слід відкласти на інший час.

Рак

Заглибившись у минуле, можна легко втратити зв’язок із реальністю, пропустивши важливі її моменти, тому рекомендується сприймати факти своєї біографії винятково в історичному — а не сучасному — контексті.

Лев

Іноді корисно подивитися на себе очима оточення, тим паче, що їхня точка зору необов’язково має бути критичною — є ймовірність, що вас сприймають позитивно і навіть схвально.

Діва

Сьогодні у вас є чудова нагода скинути з плечей важкий тягар минулих років — навіщо перейматися тим, чого неможливо ані повернути, ані виправити, якщо сьогодення не менш цікаве.

Терези

Не варто витрачати час і сили на те, щоб переконати когось із колег у своїй правоті — вам це однаково не вдасться, а ось такі інтриги цілком можуть стати причиною серйозного конфлікту.

Скорпіон

Досягти поставленої мети можна буде, активно використовуючи позитивне мислення: якщо хочете досягти успіху, переконайте себе в тому, що ви вже живете в умовах нової — результативно-позитивної — реальності.

Стрілець

Отримати відповіді на найважливіші питання допоможуть знаки Всесвіту у поєднанні з підсвідомістю, яких не бракуватиме — головне, не ігнорувати їх, а звертати на них увагу й правильно тлумачити.

Козоріг

Ухвалюючи важливе рішення, необхідно кілька разів зважити всі «за» і «проти» і лише потім діяти, імпровізація в цьому випадку не підійде — надто великий ризик припуститися серйозної й прикрої помилки.

Водолій

Якщо представники цього знака вже давно замислювалися над тим, щоб спробувати себе у творчості, ваш час настав: сміливо дійте, і ваша сміливість буде винагороджена — вам вдасться не тільки заробити, а й прославитися.

Риби

Слід обмежити спілкування з людьми, з якими вас пов’язують спільні спогади: під час «подорожі» в минуле може виникнути сварка, яка переросте у тривалий конфлікт.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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