Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо аналізувати вчинки

Діючи активно і рішуче, необхідно, проте, паралельно важливо аналізувати вчинки — як сьогоднішні, так і нещодавнього часу, а також перепрошувати тих, кому ми — свідомо чи мимоволі — завдали образи.

Необхідно завершити розпочаті, але з якоїсь причини відкладені до кращих часів справи, інакше вони будуть енергетично блокувати нові починання.

Овен

День — що цілком логічно в суботу — необхідно присвятити відпочинку, інакше сил, що стрімко вичерпуються, не вистачить ні на передсвяткові клопоти, ні на святкування самого Нового року.

Телець

Необхідно стримувати негативні емоції: яких сьогодні виявиться більше, ніж хотілося б: будучи виплеснутими назовні, вони не тільки зіпсують стосунки з оточенням, а й поставлять у незручне становище.

Близнята

Усе, що заплановано на сьогодні, навіть якщо йдеться про побутові клопоти, бажано зробити в першій половині дня, бо після обіду енергії стане менше, і час потрібно буде присвятити відпочинку.

Рак

Можна робити все, що відкладалося на невизначений час: наприклад, влаштовувати передсвяткове генеральне прибирання, що дасть змогу не тільки навести лад у домі, а й наповнити його цілющою енергією.

Лев

Має сенс на деякий час відкласти вбік домашню роботу і зайнятися собою: погуляти на свіжому повітрі або відвідати салон краси — все це піде на користь як фізичному, так і моральному здоров’ю.

Діва

Важливо стримувати невдоволення, що виникло цього дня, — насамперед, що стосується близьких людей, навіть якщо воно матиме під собою підстави: сварка може виявитися не тільки вкрай неприємною, а й тривалою.

Терези

Можна — і потрібно! — звернутися до господарського проєкту, який було відкладено на потім: сьогодні складуться сприятливі умови для його реалізації — результати багато в чому полегшать життя і домашні роботи.

Скорпіон

Від шпильок і образливих жартів сьогодні не час — людина, якій вони будуть адресовані, може виявитися настільки вразливою, настільки злопам’ятною, що за кожної слушної нагоди стане згадувати вам про нього.

Стрілець

Успіх чекає насамперед на тих, хто зуміє чітко організувати свій робочий день: незважаючи на те, що йдеться винятково про домашні клопоти, заздалегідь скласти детальний план і методично йому діяти.

Козоріг

Розслаблений стан навряд чи дасть можливість зробити все, що заплановано на сьогодні, тому можна відкласти передсвяткові клопоти і зайнятися чимось приємним — наприклад, своїм хобі.

Водолій

Про будь-які побутові та професійні негаразди, які сьогодні можуть здаватися трагедією, вже завтра ви й не згадаєте, тож потрібно добре подумати: чи варто витрачати на них дорогоцінні нервові клітини.

Риби

День не підходить для ухвалення серйозних рішень: навіть якщо на вас тиснутимуть ваші близькі, вимагаючи негайної відповіді, візьміть таймаут хоча б добу — вже завтра ви інакше подивитеся на ситуацію, що склалася.

