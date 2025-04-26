Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна дозволяти негативу опанувати нами

Гороскоп на 27 квітня / © Getty Images

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Напруженість може стати як причиною поганого — аж до депресії — настрою, так і призвести до ускладнень у взаєминах із близькими, рідними та коханими людьми. Найкращий спосіб уникнути цього — скоротити спілкування з оточенням, тим більше, що у вихідний день це не буде особливо складно.

Овен

Найкращий спосіб протягом дня залишатися в тиші і спокої — залишитися вдома і присвятити час заняттям, які приносять вам задоволення, — наприклад, своєму хобі, на які в будні хронічно не вистачає часу.

Телець

Навіть не намагайтеся покращити поганий настрій за допомогою алкогольних напоїв: можливо, на деякий час вам і вдасться поглянути на світ із оптимістичної точки зору, але потім стане ще гірше.

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Близнята

Не варто реагувати на випади та провокації недоброзичливців: завдання токсичних людей вивести вас із себе і «підживитися» вашою енергією, а вам потрібно зробити все, щоб не дати їм у цьому сенсі жодного шансу.

Рак

Складні господарські та побутові справи краще відкласти — підводне каміння, про яке ви навіть не підозрюєте, може зіпсувати всю справу — краще зосередитися на рутині, без якої не можна обійтися.

Лев

Найкращий спосіб припинити чвари між членами вашої родини, які як на зло будуть спалахувати постійно — зайняти їх домашніми справами, до того ж зробити так, щоб вони якнайменше перетиналися одне з одним.

Діва

Не варто приймати близько до серця зауваження знайомих і — особливо! — і незнайомих людей, які вони з якоїсь — лише їм зрозумілої — причини вирішать вам висловити: це їхня думка, і вас вона не стосується.

Терези

Бажано захистити себе від зайвого спілкування, навіть якщо воно відбувається у режимі онлайн: оскільки розмови будуть ні про що, згодом ви пошкодуєте про час, який могли б витратити з більшою користю.

Скорпіон

Негативну енергію, яка переповнюватиме вас у цей час, рекомендується вихлюпнути, роблячи прибирання в домі, займаючись, за можливості, звичайно, спортом або приділивши час своєму хобі.

Стрілець

Не бажайте нікому зла — навіть тим, хто на це заслуговує: цього дня ваші слова легко і швидко можуть стати реальністю, завдяки чому ви незабаром дізнаєтеся, що бумеранг — не найприємніше відчуття

Козоріг

День рекомендується провести в тиші та спокої, але це не означає, що можна байдикувати, просто намагайтеся вибрати неспішне і несуєтне заняття – наприклад, розберіть документи, розсортувавши їх за ступенем важливості.

Водолій

Сварка з керівництвом, що відбулася напередодні, — не привід для того, щоб впадати у відчай: краще зробити висновки зі своїх помилок і вже завтра, у понеділок, виправити їх – ваш керівник неодмінно це оцінить.

Риби

Слабкість, яку ви випробуєте цього дня, буде обумовлена не недугами, а втомою, що накопичилася, так що має сенс згадати, що сьогодні вихідний, відволіктися від справ і трохи відпочити.

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