ТСН у соціальних мережах

Астрологія
373
3 хв

Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна розмінюватися на розв'язання дрібних завдань

Потужна енергетика нинішнього дня, логічна для початку робочого тижня, дає змогу розпочати реалізацію серйозних проєктів.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітуче дерево

Квітуче дерево / © Getty Images

Водночас вони мають бути максимально масштабними — можна навіть сказати, грандіозними — тільки в такому разі вдасться домогтися успіху, розмінюватися на розв’язання дрібних завдань недоцільно і нераціонально.

Ще одна умова, якої обов’язково потрібно дотриматися, це спрямованість наших дій на творення — руйнування, навіть якщо його мета — розчищення місця для нового «будівництва», виявиться караним.

Овен

Втративши інтерес до проєкту, над яким працюєте, ви — у притаманній вам манері — захочете його залишити, але зірки радять вам не поспішати: до його завершення залишилося зовсім небагато, і ви пошкодуєте про необачність.

Телець

Взявшись за кілька справ одразу, ви, як і буває в таких випадках, найімовірніше, не досягнете успіху в жодній з них, тому є сенс вибрати одну — найбільш важливу і пріоритетну — і зосередитися тільки на ній.

Близнята

Будь-які зміни, які можуть відбутися сьогодні, добра і користі не принесуть, тому зірки їх не вітають — намагайтеся уникати будь-яких різких рухів, які можуть порушити плавний плин життя.

Рак

Нинішній день вважається максимально вдалим для закупів, тож, отримавши очікувану зарплату чи премію, не лише можна, а й треба вирушати на шопінг — «улов» ваших придбань вразить.

Лев

Поведінка людини, до якої ви звикли ставитися скептично, несподівано приємно здивує вас: у доволі складній життєвій ситуації вона обере найправильніший — і найблагородніший — спосіб виходу з неї.

Діва

День ідеально підходить для спілкування з керівництвом, особливо якщо на порядку денному стоятимуть фінансові питання: найімовірніше, воно з розумінням поставиться до прохань про заслужене вами підвищення зарплати.

Терези

Ухвалюючи важливе життєве — переважно, особисте — рішення, не варто через притаманну вам звичку довго вагатися: перше рішення, що спаде на думку, виявиться водночас і найправильнішим.

Скорпіон

Дратівливість, яка «накриє» вас від самого ранку, може зіпсувати стосунки з близькими людьми, тож необхідно мобілізувати внутрішні сили та з їхньою допомогою взяти емоції під контроль.

Стрілець

Потрапивши в ситуацію, яка спочатку здасться вам заплутаною, прокрутіть умовне «кіно» назад і проаналізуйте чинники, що привели вас у точку, в якій ви перебуваєте зараз — вихід знайдеться там само.

Козоріг

Протягом нинішнього дня представникам знака доведеться часто змінювати плани, що не може не викликати роздратування у таких прагматичних людей, як ви, але з обставинами не посперечаєшся — краще до них пристосуватися.

Водолій

Будь-яку справу — як професійну, так і господарську — розпочату напередодні, необхідно довести до логічного кінця, оскільки успішно просуватися далі, маючи за спиною такий «вантаж», не вийде.

Риби

Наскільки б напруженим не був ваш робочий графік, намагайтеся знайти час і для занять своїм хобі, до якого потрібно поставитися з великою увагою — як до майбутнього бюджетоутворювального заняття.

Дата публікації
Кількість переглядів
373
