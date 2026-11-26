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- Астрологія
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Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли нас намагатимуться обдурити
День, коли легко потрапити в «павутину» чужої брехні, обману та агресії, з якої буде важко вибратися.
Найкраща порада, яку дають нам зірки на цей час, — без крайньої необхідності не виходити з дому або спланувати роботу за його межами так, щоб усі важливі справи можна було виконати, не виходячи на вулицю.
Якщо ж обійтися без цього ніяк не можна, необхідно обмежити свої пересування та якомога швидше повернутися назад.
Овен
Ухвалюючи важливі рішення — як професійного, так й особистого характеру, — прислухайтеся до внутрішнього голосу: на відміну від розуму, який заплутається у висновках, він зможе дати добру пораду.
Телець
Нинішній день сприятливий для роботи над будь-якими — скоєними нещодавно — помилками: зараз їх можна буде легко виправити, а заодно й зробити відповідні висновки на найближче майбутнє.
Близнята
Сьогодні все встигнуть лише ті представники знака, хто зможе визначитися з пріоритетами та зосередитися на головному, відсунувши на другий план проєкти, які цілком можуть трохи зачекати.
Рак
Сьогодні не лише можна, а й потрібно миритися з людьми, з якими ви — навмисно чи випадково — посварилися деякий час тому: схоже, їм теж набрид режим вимушеної тиші і вони готові піти вам назустріч.
Лев
Не варто демонструвати оточенню — і насамперед коханій людині — свою впертість і непримиренність: можливо, у вирішенні якихось — не найважливіших — питань можна піти на поступки, вона це оцінить.
Діва
Брехні бажано уникати щодня, але сьогодні обманювати когось особливо небезпечно: навіть якщо здаватиметься, що це брехня заради порятунку, рано чи пізно вона викриється і призведе до серйозних наслідків.
Терези
Сьогодні ви зможете відкрити довгоочікувану — нову — сторінку у книзі власного життя, якщо, звісно, в найвідповідальніший момент не розгубитеся і скористаєтеся рідкісним шансом, який подарує вам доля.
Скорпіон
Не варто нікого ображати, навіть якщо різкі слова стануть відповіддю на чужу грубість: сварка сьогодні — як, втім, і будь-якого іншого дня — нікому не потрібна, тому будь-які розбіжності слід вирішувати мирно.
Стрілець
Живучи минулим, ви не залишаєте у своєму житті місця ані сьогоденню, ані майбутньому, тому необхідно повернутися з минулого у ваш нинішній день і зосередитися винятково на ньому.
Козоріг
Через ймовірність конфліктів спілкування з рідними та близькими людьми сьогодні треба звести до мінімуму, розмовляючи лише на побутові теми, обговорення яких не уникнути, решта — під забороною.
Водолій
Не варто відмовлятися від нової посади, навіть якщо на перший погляд здасться, що вона вам не до снаги: з часом, пропрацювавши зовсім недовго, ви зрозумієте, що буквально створені одне для одного.
Риби
Зустріч із людиною з минулого буде не лише приємною, а й корисною: завдяки своїм знайомствам із представниками вашого безпосереднього керівництва вона зможе надати вам суттєву допомогу в роботі.
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