Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ухвалювати серйозні рішення

Гороскоп на 27 серпня / © Credits

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Головне, не робити цього поспіхом, не прорахувавши всіх можливих чинників «за» і «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде складно виправити. Не варто також перебирати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ми мусимо щось для неї зробити — до добра таке шляхетність не приведе.

Овен

Що б ви не робили в цей час, не варто припускатися навіть тіні сумнівів у своїх здібностях і, як наслідок, діях — тільки віра в себе дасть змогу досягти поставленої — професійної чи особистої — мети.

Телець

Якщо ви давно хочете помиритися з другом або родичем, сварка з яким завдає вам моральних страждань, кращого часу не передбачається — сьогодні вам легко вдасться знайти спільну мову.

Реклама

Близнята

День — і, особливо, вечір — сприятливий для зустрічей із друзями, побачень, вечірок, прогулянок і посиденьок у кафе: приємний післясмак від такого — в усіх сенсах чудового — спілкування збережеться надовго.

Рак

Категорично не рекомендується не тільки говорити, а й думати погано про людей, які вас оточують, — бумеранг, який завжди повертається до вихідної точки, з якої стартував, не змусить на себе довго чекати.

Лев

Опинившись у неоднозначній ситуації, не варто шукати і, тим паче, призначати винних у тому, що трапилося, — тільки визнання власної провини дасть вам змогу швидко і, головне, успішно все врегулювати.

Діва

Від будь-якого — особливо, фінансового — ризику, який сьогодні ніяк не можна буде назвати благородною справою, необхідно категорично відмовитися — надто великим є ризик більше втратити, ніж придбати.

Реклама

Терези

День сприятливий для рішучих кроків — як у професійному, так і в особистому житті: якщо ви давно збиралися щось змінити в цих сферах, змінивши місце роботи або освідчившись у коханні, ваш час настав.

Скорпіон

Відповісти на важливе запитання, яке не дає вам спокою останнім часом, дадуть знаки, які вам надсилають згори, щоб прояснити ситуацію, тож будьте максимально уважними до всього, що побачите і почуєте.

Стрілець

Хороший день для спілкування з літніми родичами: на знак подяки за приділений їм час і увагу вони розкажуть вам цікаву — і важливу в життєвій ситуації, що склалася, — історію з минулого вашої родини.

Козоріг

Ніхто з близьких не здивується, якщо ви вирішите присвятити не тільки день, а й вечір роботі, можливо, саме тому професійні справи просуватимуться напрочуд легко — начебто помащені.

Реклама

Водолій

Не варто звертати увагу на дрібні неприємності, які можуть статися цього дня, — вже завтра ви про них не згадаєте, тож чи варто витрачати на них свої — дорогоцінні — нервові клітини?

Риби

З грошима шанобливо — тобто, максимально дбайливо — потрібно поводитися завжди, але цього дня — особливо: марнотратство може стати поганою прикметою, яка проробить серйозний пролам у вашому бюджеті.

Читайте також: