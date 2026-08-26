Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто запам’ятовувати свої ідеї

Гірська річка / © Associated Press

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Під впливом енергій цього дня вдасться розв’язати навіть найскладніше інтелектуальне завдання, не кажучи вже про простіші життєві питання.

Також слід запам’ятовувати ідеї, які спадатимуть на думку в цей час — вони можуть виявитися корисними, а ось спілкування з оточенням сьогодні краще звести до мінімуму — нічого доброго воно не принесе.

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Овен

Цього дня гроші варто витрачати лише на те, що вам життєво необхідно, а від усього іншого — що наразі не має першочергового значення — з міркувань економії слід відмовитися.

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Телець

Надмірна емоційність, яка накриє вас цього дня, не повинна вплинути на спілкування з оточенням — намагайтеся максимально стримувати себе, уникаючи висловлювань і жартів, за які згодом може бути соромно.

Близнята

Не варто піддаватися поганому настрою, який, охопивши вас сьогодні, може призвести до депресії: потрібно згадати, що може вас порадувати, і використати цей «метод» для досягнення внутрішньої гармонії.

Рак

Не дозволяйте лінощам, які цього дня будуть притаманні навіть такому працьовитому знаку, як ваш, визначати вашу поведінку протягом дня: займіться улюбленою справою — наведенням порядку та затишку в домі.

Лев

Варто звернути увагу на нову людину, яка цього дня з’явиться у вашому оточенні: найімовірніше, доля привела її до вас не просто так — найближчим часом їй судилося відіграти важливу роль у вашому житті.

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Діва

Сьогодні зірки наполегливо не рекомендують вам ухвалювати важливі рішення, особливо ті, що стосуються особистого життя: навіть якщо партнер наполягатиме на тому, щоб ви нарешті зважилися на це, зачекайте.

Терези

З переліку завдань, які вам потрібно виконати сьогодні, виберіть одне — найважливіше та найпріоритетніше — і займайтеся лише ним, перенісши решту, менш значущих, на більш підхожий для цього час.

Скорпіон

Сьогодні зірки радять вам почати життя з чистого аркуша: усе, що заважало вам насолоджуватися життям у попередній період, зникне само собою, і лише від вас залежатиме, як розвиватимуться події далі.

Стрілець

Спілкування з близькими людьми — якщо, звичайно, трапиться така нагода — краще звести до мінімуму: сварка, яка може спалахнути в цей час через дрібниці, виявиться не лише неприємною, а й тривалою.

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Козоріг

Не варто звертати увагу на чужу агресію, яка може виходити від оточення — зокрема, й від близьких людей: вже наступного дня вони зрозуміють, що не мали рацію, і навіть перепросять.

Водолій

Особисті питання, на які доведеться відповісти цього дня, вимагатимуть залучення інтуїції: завдяки їй вам вдасться відчути, як саме слід вчинити в цьому конкретному випадку.

Риби

День, коли варто говорити оточенню якомога більше добрих слів і компліментів: людям це сподобається, тому вони із задоволенням відреагують на це відповідним — не менш доброзичливим — чином.

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