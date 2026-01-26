Гороскоп на 27 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна починати ремонт і садити квіти

Засніжена дорога / © Credits

Найкраще складуться справи, що мають земний — у прямому й переносному сенсі цього слова — характер: можна братися за будівництво будинку або дачі, робити ремонт — як косметичний, так і глобальний — і навіть садити або пересаджувати домашні квіти. Вітаються будь-які добрі справи — подяка за них не змусить на себе довго чекати.

Овен

Необхідно дбайливо ставитися до гарного настрою, який супроводжуватиме представників знака від самого ранку, і підтримувати його всіма можливими — зрозуміло, несумлінними — і способами.

Телець

Переконати у своїй правоті будь-якого співрозмовника можна буде, використавши дар красномовства, яким наділять вас сьогодні зірки: варто скористатися цими обставинами, щоб розв’язати важливе професійне питання.

Близнята

Не варто йти на поводі в незнайомих людей, навіть якщо вони виглядатимуть переконливими, такими, що заслуговують на довіру і, чого вже там гріха таїти, привабливими: великий ризик того, що вони виявляться шахраями.

Рак

День, коли особливо важливо відчувати вдячність долі і людям, які вас оточують, за все, що вони сьогодні для вас зроблять, тоді потік подарунків, які ви зможете отримати, виявиться нескінченним.

Лев

Вільний від роботи час, незважаючи на початок робочого тижня, бажано присвятити своїй сім’ї: близькі люди, які останнім часом бачать вас не так уже й часто, особливо потребують вашої любові й уваги.

Діва

Ухвалюючи важливі рішення, необхідно ретельно проаналізувати обставини, що склалися, і зважити всі можливі «за» і «проти», щоб згодом не шкодувати про поспішні висновки.

Терези

Навколишні сприйматимуть вас як авторитетну людину, що заслуговує на довіру, поради якої мають величезну цінність — намагайтеся не розчарувати тих, хто звернеться до вас по допомогу.

Скорпіон

Тріщину, яка — втім, цілком очікувано — може виникнути у стосунках із близькою людиною, необхідно «цементувати» без зволікання, в жодному разі не можна заганяти проблему, що виникла, вглиб.

Стрілець

Цього дня важливо згадати народну мудрість про те, що всієї роботи не переробиш, а всіх грошей не заробиш, і знайти час для повноцінного відпочинку — головне, щоб він був максимально активним і діяльним.

Козоріг

Не варто гасити в собі бажання допомогти іншій людині, навіть якщо здаватиметься, що ви не маєте для цього часу: найімовірніше, все буде зроблено швидко, тож робочий графік не постраждає, а добра справа винагородиться.

Водолій

Проблему, яка докучає представникам знака вже доволі тривалий час, вдасться розв’язати несподівано легко, головне, довіритися своїй інтуїції і діяти відповідно до її «вказівок».

Риби

День, незважаючи на першу половину робочого тижня, бажано провести, не виходячи з дому: тепла і добра енергетика рідних стін дасть змогу розслабитися і накопичити сил щонайменше на тиждень наперед.

