Гороскоп на 27 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно підбити підсумок зробленої роботи

Гороскоп на 27 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Тоді в пообідній час, коли спостерігатиметься значний занепад моральних і фізичних сил, можна буде перейти до планування майбутніх дій — передусім професійних, але й господарсько-побутові також виключати не можна.

Також цей день сприятливий для того, щоб загадувати бажання: всупереч нашим переконанням, згідно з якими чудеса треба робити власними руками, сьогодні можна перекласти цю місію на Всесвіт.

Овен

Необхідно максимально знизити ділову активність, через яку ви — за дуже короткий час — вичерпаєте всю відведену вам зірками на цей день енергію і знесилитеся набагато раніше, ніж вам би того хотілося.

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Телець

Не варто всіма силами відстоювати свою незалежність перед близькою людиною, іноді для зміцнення — і освіження — стосунків зовсім не завадить видаватися в її очах слабкою і такою, що потребує захисту.

Близнята

Необхідно ухвалити непросте рішення і виключити з кола спілкування неприємних лудей: негативна енергія, яку ви отримуєте, постійно псує вам настрій, що негативно позначається на житті загалом.

Рак

У жодному разі не можна ігнорувати сон, який насниться вам цієї ночі: цілком можливо, що він виявиться віщим, а події, «позначені» в ньому, незабаром втіляться в реальному житті.

Лев

День бажано провести з друзями, особливо тими, з якими ви давно не бачилися: розмова, яка у вас відбудеться, виявиться для вас не лише дуже цікавою і захопливою, а й максимально корисною.

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Діва

Як би не склалися обставини нинішнього дня, не поспішайте критикувати себе як за вчинки, так і за їхню відсутність: найімовірніше, у відповідній ситуації ви зробили все, що могли, і навіть більше.

Терези

Зірки рекомендують присвятити цей день дітям будь-якого віку: навіть якщо вони вже зовсім дорослі, їм не обійтися без любові та уваги своїх батьків, тобто вас, тож не шкодуйте для них ні того, ні іншого.

Скорпіон

Незважаючи на те, що сьогоднішній день — робочий, хоча б невелику його частину необхідно присвятити відпочинку — найкраще виїхати за місто, якщо ж такої можливості не буде, хоча б побувати в парку або на березі водойми.

Стрілець

Знайдіть час для того, щоб проаналізувати своє життя: найімовірніше, ви часто женетеся за примарними цілями, не помічаючи того, що перебуває буквально у вас під носом — можливо, варто переоцінити свої цінності.

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Козоріг

Вам на власному досвіді доведеться переконатися в силі позитивного мислення: що більше ви думатимете про хороше, то більше позитивних подій притягнете зрештою у своє життя.

Водолій

План професійних дій, складений цього дня, має всі шанси на здійснення, тому не варто соромитися — можна сміливо включати до нього навіть пункти, які здаються фантастичними.

Риби

День, коли вам не варто брати до рук гроші, оскільки це може стати поганою прикметою: щоб уникнути матеріальних втрат у майбутньому, необхідно відмовитися навіть від поповнення рахунку на мобільному телефоні.

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