Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова матимуть особливе значення

Не варто нікого ображати і проклинати, бажати будь-кому зла, сваритися і «малювати» вголос чи в уяві похмурі картини — все вимовлене збудеться, причому тоді, коли ми найменше цього очікуватимемо.

Овен

Удача супроводжуватиме тих, хто не шкодує часу й сил на допомогу іншим людям — у такому разі як їхні, так і ваші власні проблеми вирішаться легко та швидко, наче за помахом чарівної палички.

Телець

Не варто приховувати свої таланти і здібності, за можливості необхідно виявити їх повною мірою — це може спричинити приємні професійні перспективи, яких ви давно домагаєтеся.

Близнята

Цього дня, використовуючи подароване вам природою і зірками красномовство, ви зможете переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого співрозмовника — варто скористатися цим шансом, щоб вирішити важливе питання.

Рак

День сприятливий для спілкування на всіх рівнях — навіть якщо у вас не буде можливості зустрітися з друзями чи знайомими, використовуйте для спілкування телефон та інтернет, вийде не гірше, а, можливо, і краще.

Лев

Тим, хто давно розмірковує про зміну місця роботи, рекомендується активніше зайнятися пошуком вакансій — можна надсилати резюме, записуватися на співбесіди та просити друзів напружити їхні зв’язки в цій галузі.

Діва

Небажано давати поспішні й необдумані обіцянки, навіть якщо вас до цього змушуватимуть люди навколо — ви не зможете дотриматися слова і заслужите репутацію несерйозної та легковажної людини.

Терези

Сьогодні можна розпочинати реалізацію будь-якого — навіть дуже складного і трудомісткого — професійного проєкту, головне — займатися лише ним, а не розпорошувати свої — на жаль, обмежені — сили на кілька справ одразу.

Скорпіон

День рідкісної і виняткової працездатності, протягом якого можна буде переробити таку кількість — переважно господарських — справ, на яку раніше пішов би щонайменше тиждень, а, можливо, й більше.

Стрілець

День сприятливий для проведення різного роду переговорів — передусім особистого характеру: співрозмовники охоче підуть вам назустріч і зроблять усе, про що ви просите, особливо якщо вони відбудуться в неформальній обстановці.

Козоріг

Незважаючи на вихідний, нинішній день — гарний час для розмови з начальством, воно буде готове почути вас і піти назустріч щодо всіх прохань, з якими ви до нього звернетеся.

Водолій

За всієї вашої любові до спілкування розмови сьогодні краще обмежити — потрібної вам інформації вони не дадуть, а дорогоцінну енергію, потрібну для життя і домашньої роботи, заберуть.

Риби

Необхідно ретельно гнати від себе будь-який негатив, від чого — або від кого — б він не виходив: гарний настрій допоможе вам впоратися з будь-яким завданням, яке ви цього дня перед собою поставите.

