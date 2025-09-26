- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова матимуть особливе значення
День, коли слова набувають особливого значення, тому необхідно максимально уважно ставитися до будь-яких висловлювань.
Не варто нікого ображати і проклинати, бажати будь-кому зла, сваритися і «малювати» вголос чи в уяві похмурі картини — все вимовлене збудеться, причому тоді, коли ми найменше цього очікуватимемо.
Овен
Удача супроводжуватиме тих, хто не шкодує часу й сил на допомогу іншим людям — у такому разі як їхні, так і ваші власні проблеми вирішаться легко та швидко, наче за помахом чарівної палички.
Телець
Не варто приховувати свої таланти і здібності, за можливості необхідно виявити їх повною мірою — це може спричинити приємні професійні перспективи, яких ви давно домагаєтеся.
Близнята
Цього дня, використовуючи подароване вам природою і зірками красномовство, ви зможете переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого співрозмовника — варто скористатися цим шансом, щоб вирішити важливе питання.
Рак
День сприятливий для спілкування на всіх рівнях — навіть якщо у вас не буде можливості зустрітися з друзями чи знайомими, використовуйте для спілкування телефон та інтернет, вийде не гірше, а, можливо, і краще.
Лев
Тим, хто давно розмірковує про зміну місця роботи, рекомендується активніше зайнятися пошуком вакансій — можна надсилати резюме, записуватися на співбесіди та просити друзів напружити їхні зв’язки в цій галузі.
Діва
Небажано давати поспішні й необдумані обіцянки, навіть якщо вас до цього змушуватимуть люди навколо — ви не зможете дотриматися слова і заслужите репутацію несерйозної та легковажної людини.
Терези
Сьогодні можна розпочинати реалізацію будь-якого — навіть дуже складного і трудомісткого — професійного проєкту, головне — займатися лише ним, а не розпорошувати свої — на жаль, обмежені — сили на кілька справ одразу.
Скорпіон
День рідкісної і виняткової працездатності, протягом якого можна буде переробити таку кількість — переважно господарських — справ, на яку раніше пішов би щонайменше тиждень, а, можливо, й більше.
Стрілець
День сприятливий для проведення різного роду переговорів — передусім особистого характеру: співрозмовники охоче підуть вам назустріч і зроблять усе, про що ви просите, особливо якщо вони відбудуться в неформальній обстановці.
Козоріг
Незважаючи на вихідний, нинішній день — гарний час для розмови з начальством, воно буде готове почути вас і піти назустріч щодо всіх прохань, з якими ви до нього звернетеся.
Водолій
За всієї вашої любові до спілкування розмови сьогодні краще обмежити — потрібної вам інформації вони не дадуть, а дорогоцінну енергію, потрібну для життя і домашньої роботи, заберуть.
Риби
Необхідно ретельно гнати від себе будь-який негатив, від чого — або від кого — б він не виходив: гарний настрій допоможе вам впоратися з будь-яким завданням, яке ви цього дня перед собою поставите.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 вересня
Марс і Ліліт у Скорпіоні від 22 вересня до 4 листопада 2025: чому це небезпечний період і кому варто бути напоготові
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня
Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня