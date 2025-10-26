ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можемо переоцінити власні сили

День, коли ми схильні значно переоцінювати власні сили, що часто грає з нами злий жарт.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 27 жовтня

Гороскоп на 27 жовтня / © Credits

Особливою силою в цей час володіють слова, тому вкрай важливо зважувати кожне з них, перш ніж промовити вголос. У будь-якому разі не варто висловлювати погані побажання, навіть якщо людина, якій вони адресовані, об’єктивно заслуговує на негативне ставлення з вашого боку.

Овен

Незважаючи на понеділок, час сьогодні потрібно приділити не лише розв’язанню професійних питань, що, звісно ж, дуже важливо, а й самим собі — насамперед відпочинку та якомусь у всіх розуміннях приємному заняттю.

Телець

Люди, які вас оточують, будуть налаштовані доброзичливо і — за потреби — охоче прийдуть на допомогу: зірки радять вам скористатися їхнім на рідкість гарним і доброзичливим ставленням.

Близнята

Перш ніж братися до справ, необхідно на самому початку робочого дня скласти чіткий і дієвий план своїх дій — лише так вам вдасться не збитися в дорозі та виконати непрості завдання, які стоять перед вами.

Рак

Хтось із колег, хто ставиться до вас недоброзичливо, може спробувати вибити вас із робочої, а, можливо, й життєвої колії — не варто реагувати на їхні слова та дії, краще проігнорувати недругів.

Лев

Тим із вас, хто обіймає керівну посаду, можна — і треба — проводити наради: хтось із підлеглих висловить цікаву пропозицію, яка докорінно змінить тактику роботи над важливим проєктом.

Діва

За допомогою рідкісного красномовства, яким нагородять вас сьогодні зірки, ви зможете переконати будь-кого в чому завгодно — скористайтеся ним для того, щоб поговорити про щось дуже важливе з коханою людиною.

Терези

На роботі ви сьогодні порох точно не вигадаєте, тож необхідно скористатися зручним моментом і приділити час своїм рідним — передусім це стосується маленьких дітей та літніх родичів.

Скорпіон

Якщо ви вирішите присвятити цей понеділок відпочинку, намагайтеся обов’язково зробити його активним: це допоможе вам скинути негатив, отриманий внаслідок тривалого стресу, та набратися сил для життя і роботи.

Стрілець

День, коли люди навколо будуть беззбройні перед притаманною вам чарівністю: скористайтеся цим фактором, щоб переконати начальство вирішити питання, які вас хвилюють — наприклад, підвищити заробітну плату.

Козоріг

Як зло, так і добро, зроблені вами цього дня, незабаром обов’язково повернуться до вас бумерангом, тож намагайтеся нікому не брехати навіть у дрібницях — згодом це може дорого вам обійтися.

Водолій

День сприятливий для відвідування начальницьких і чиновницьких кабінетів: їхні господарі будуть доброзичливо налаштовані щодо вас і поставлять візу на будь-якому документі, який ви принесете.

Риби

Будь-який виступ на публіці, навіть якщо він пройде в режимі відеоконференції, приречений на успіх, тож нічого не бійтеся і сміливо діліться з колегами своїми знаннями, досвідом та напрацюваннями.

