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Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто піддаватися чиємусь впливу
День, коли слід з великою обережністю ставитися до чужої думки і, тим паче, не дозволяти нікому нав’язувати її.
Не варто також ледарювати й сумувати, хоча обставини будуть наполегливо спонукати до цього. Наслідком такої поведінки та настрою може стати депресія, тому їх необхідно ретельно уникати.
Найкраще — зайняти себе роботою, це позитивно вплине на настрій.
Овен
Агресію, яка може накрити вас з боку оточення, найкраще просто не помічати: якщо відповісти на неї відповідним чином, можна втягнутися в неприємний і безглуздий конфлікт.
Телець
Енергія цього дня зробить вас надзвичайно красномовними та переконливими, тому варто скористатися нагодою й перетягти на свій бік навіть найупертіших опонентів, які вперто тримаються своїх помилок.
Близнята
Не варто змінювати свої погляди та переконання на догоду людям, які можуть схиляти вас до цього: згодом ви пошкодуєте про те, що дозволили їм взяти над собою гору, але виправити ситуацію вже не зможете.
Рак
Представники цього знака давно чекали на той момент, коли темна смуга в їхньому житті нарешті зміниться на світлу, і, схоже, він нарешті настав; головне — вчасно зорієнтуватися та діяти відповідно до обставин.
Лев
На шляху до досягнення важливої життєвої мети не варто вдаватися до нечесних засобів: найімовірніше, отриманий результат — саме через вашу нечесність — не принесе вам задоволення.
Діва
Цього дня важливо пам’ятати про відому життєву істину: як би не старався, усіх справ однаково не встигнеш зробити, а сили стрімко вичерпуються, тому у цей час необхідно не тільки працювати, а й відпочивати — хоча б час від часу.
Терези
Складаючи план дій на найближчий час, намагайтеся передбачити можливі наслідки кожного свого кроку — все може скластися зовсім не так, як ви задумали, тож передбачливість не завадить.
Скорпіон
Найкращий спосіб вийти зі стану сварки з близькою людиною — зробити рішучий крок назустріч їй: просто зізнайтеся собі, що ви теж іноді помиляєтеся — це дозволить поглянути на ситуацію інакше.
Стрілець
Секрет успіху цього дня полягає не лише у складанні детального плану, а й у ретельному дотриманні його пунктів — пропустивши навіть один із них, ви вийдете з раніше затвердженого графіка і нічого не встигнете.
Козоріг
Цього дня — якщо, звісно, ви не живете разом, — не варто навіть зустрічатися з коханою людиною: неприємна сварка, яка може статися в цей час, матиме серйозні й навіть катастрофічні наслідки — аж до розставання.
Водолій
Небажано спілкуватися з людьми, які з незрозумілих причин відчувають до вас неприязнь: енергія, яку вони «заберуть» у результаті, може стати в пригоді для більш важливих і продуктивних дій.
Риби
Чим би ви цього дня не займалися, важливо знати міру й вміти вчасно зупинитися, інакше результат може виявитися протилежним до того, на який ви розраховували, — втім, така тактика стане в пригоді завжди.
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