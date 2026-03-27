Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно знайти тих, кому необхідна допомога

Білка на зеленій траві / © Getty Images

Реклама

Оскільки цього місяця він випадає на вихідний, можна припустити, що вони, найімовірніше, торкнуться господарства, побуту і — особливо! — особистого життя кожного з нас.

Час також ідеально підходить для благодійності: можна буде знайти саме тих, кому допомога справді — і життєво — необхідна, а також знайти кошти і можливості для того, щоб їх підтримати.

Овен

Гарний настрій, який буде супроводжувати педставників знака від самого ранку, необхідно берегти, не дозволяючи зіпсувати його нікому — ні стороннім, ні, тим паче, близьким і коханим людям.

Реклама

Телець

Гарний день для примирення з людиною, сварка з якою псує вам настрій уже доволі тривалий час: сьогодні вам нарешті вдасться знайти з нею спільну мову і зробити крок назустріч одне одному.

Близнята

Намагайтеся адекватно реагувати на вчинки людей, які вас оточують, не применшуючи, але й не перебільшуючи їхні негативні дії: вам необов’язково шукати їм виправдання, але й звинувачувати даремно теж не варто.

Рак

Відверта розмова з близькою людиною відкриє таємниці, пов’язані з подіями далекого минулого — цілком може виявитися, що ви даремно звинувачували її в провині, до якої вона не мала жодного стосунку.

Лев

Хтось із знайомих вам людей під впливом обставин змушений буде виявити своє справжнє обличчя, яке, м’яко кажучи, не збігається з тим, яке ви звикли бачити — відкриття буде неприємним.

Реклама

Діва

Сьогодні — втім, як і в будь-який інший день — не можна ухвалювати важливе рішення, керуючись емоціями, до того ж, як негативними, так і позитивними: під їхнім впливом усе здасться вам у перебільшеному вигляді.

Терези

Відчувши навіть легке нездужання, відмовтеся від активних дій і присвятіть день, як і належить вихідному, відпочинку, до того ж що спокійнішим він буде, то ліпше — і для вас, і для вашого самопочуття.

Скорпіон

Відсутність взаєморозуміння з близькими людьми, буде пов’язана з проблемами, що виникають, хоча варто тільки почати розмову, яка здається складною, стане зрозуміло, що зробити це зовсім неважко.

Стрілець

Вирушаючи на шопінг, пам’ятайте про необхідність дбайливо ставитися до наявних у вас коштів: під впливом місячних енергій ви ризикуєте витратити набагато більше, ніж можете собі дозволити.

Реклама

Козоріг

Домашні справи, якими ви вирішите сьогодні зайнятися, зажадають від вас максимум уваги і концентрації, виявивши які, ви зможете витратити на роботу набагато менше часу, ніж його йде зазвичай.

Водолій

Поставивши перед собою важливу мету — професійної або творчої властивості — у жодному разі не відмовляйтеся від неї, поступаючись умовлянням людей, які вас оточують, — навіть тих, до думки яких дослухаєтеся.

Риби

Сварка з близькою людиною — другом чи коханим — не означає, що вам загрожує розрив: взаємне нерозуміння — і, як наслідок, — розбіжності та непорозуміння — трапляються в будь-яких стосунках, головне — їх згладити.

Читайте також: