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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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11k
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чатуватимуть спокуси

День, коли спокуси — як професійні, так і особисті — чатуватимуть на всіх без винятку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 28 червня

Гороскоп на 28 червня / © Associated Press

Їхніми жертвами — цілком несподівано для себе — можуть стати найрозсудливіші, а тому найменш вразливі до чужого впливу люди. Ще один важливий процес цього дня — вибір між добром і злом, який потрібно зробити кожному.

На чий бік ставати — особиста справа кожного з нас, але необхідно пам’ятати, що події цього дня найближчим часом обов’язково отримають продовження, тому те, яким буде вектор вашого руху — позитивним чи негативним, — має дуже велике значення.

Овен

Побачивши пророчий сон, не поспішайте його тлумачити — сьогодні вам буде важко усвідомити весь зміст і масштаб майбутніх подій, правильне їх розуміння обов’язково прийде до вас, але це станеться пізніше.

Телець

Настрій може зіпсувати нетерпимість щодо людей навколо, і особливо вас дратуватимуть близькі люди — намагайтеся стримуватися, якщо не хочете, щоб на вас образилися всерйоз і надовго.

Близнята

Найкращий засіб від поганого настрою — спілкування з приємними вам людьми, головне — знайти для цього час, та схоже, що в суботу такої проблеми у вас не буде — заразом і від роботи вдасться відпочити.

Рак

День сприятливий для зустрічей з людьми, які відігравали серйозну роль у вашому житті ще деякий час тому, а потім зникли з радарів: вам обов’язково знайдеться про що поговорити і що обговорити з ними.

Лев

Зірки наполегливо рекомендують вам подбати про своє здоров’я — якщо на повне медичне обстеження часу поки немає, спробуйте хоча б відмовитися від шкідливих звичок — передусім куріння.

Діва

Не варто кидати справу, якою ви зараз займаєтеся, на півдорозі, навіть якщо вона стосується всього лише побутових клопотів — згодом ви обов’язково пошкодуєте про такий крок, проте вже нічого не зможете змінити.

Терези

Для спілкування з людьми у вашому оточенні доведеться задіяти всі притаманні вам вміння і дипломатичні навички, інакше можна посваритися навіть з тими, з ким ви не конфліктували жодного разу в житті.

Скорпіон

Потрібно бути уважними до всіх подій цього дня — одна з них може внести значні зміни у ваше життя, тож щоб тримати все під контролем, дуже важливо не пропустити їх «старт».

Стрілець

Не варто змушувати себе робити те, чого категорично не хочеться: так, якщо під час роботи по дому все валитиметься з рук, краще на якийсь час відкласти її вбік і зайнятися тим, що приносить вам задоволення.

Козоріг

Зірки наполегливо рекомендують вам відмовитися від спілкування з неприємними людьми і пліток, які вони можуть передавати — ні те, ні інше не додасть вам гарного настрою, та й завдасть шкоди репутації.

Водолій

Властива вам безладність цього дня посилиться в рази, впоратися з нею допоможе лише докладний план, який потрібно скласти, незважаючи на вихідний, і ретельне дотримання кожного його пункту.

Риби

Енергію, яка переповнюватиме вас у цей час, необхідно спрямувати на роботу над гарними проєктами, інакше ви ризикуєте нагромадити таку купу справ, яку потім і за місяць не розгребете.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11k
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