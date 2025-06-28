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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чатуватимуть спокуси
День, коли спокуси — як професійні, так і особисті — чатуватимуть на всіх без винятку.
Їхніми жертвами — цілком несподівано для себе — можуть стати найрозсудливіші, а тому найменш вразливі до чужого впливу люди. Ще один важливий процес цього дня — вибір між добром і злом, який потрібно зробити кожному.
На чий бік ставати — особиста справа кожного з нас, але необхідно пам’ятати, що події цього дня найближчим часом обов’язково отримають продовження, тому те, яким буде вектор вашого руху — позитивним чи негативним, — має дуже велике значення.
Овен
Побачивши пророчий сон, не поспішайте його тлумачити — сьогодні вам буде важко усвідомити весь зміст і масштаб майбутніх подій, правильне їх розуміння обов’язково прийде до вас, але це станеться пізніше.
Телець
Настрій може зіпсувати нетерпимість щодо людей навколо, і особливо вас дратуватимуть близькі люди — намагайтеся стримуватися, якщо не хочете, щоб на вас образилися всерйоз і надовго.
Близнята
Найкращий засіб від поганого настрою — спілкування з приємними вам людьми, головне — знайти для цього час, та схоже, що в суботу такої проблеми у вас не буде — заразом і від роботи вдасться відпочити.
Рак
День сприятливий для зустрічей з людьми, які відігравали серйозну роль у вашому житті ще деякий час тому, а потім зникли з радарів: вам обов’язково знайдеться про що поговорити і що обговорити з ними.
Лев
Зірки наполегливо рекомендують вам подбати про своє здоров’я — якщо на повне медичне обстеження часу поки немає, спробуйте хоча б відмовитися від шкідливих звичок — передусім куріння.
Діва
Не варто кидати справу, якою ви зараз займаєтеся, на півдорозі, навіть якщо вона стосується всього лише побутових клопотів — згодом ви обов’язково пошкодуєте про такий крок, проте вже нічого не зможете змінити.
Терези
Для спілкування з людьми у вашому оточенні доведеться задіяти всі притаманні вам вміння і дипломатичні навички, інакше можна посваритися навіть з тими, з ким ви не конфліктували жодного разу в житті.
Скорпіон
Потрібно бути уважними до всіх подій цього дня — одна з них може внести значні зміни у ваше життя, тож щоб тримати все під контролем, дуже важливо не пропустити їх «старт».
Стрілець
Не варто змушувати себе робити те, чого категорично не хочеться: так, якщо під час роботи по дому все валитиметься з рук, краще на якийсь час відкласти її вбік і зайнятися тим, що приносить вам задоволення.
Козоріг
Зірки наполегливо рекомендують вам відмовитися від спілкування з неприємними людьми і пліток, які вони можуть передавати — ні те, ні інше не додасть вам гарного настрою, та й завдасть шкоди репутації.
Водолій
Властива вам безладність цього дня посилиться в рази, впоратися з нею допоможе лише докладний план, який потрібно скласти, незважаючи на вихідний, і ретельне дотримання кожного його пункту.
Риби
Енергію, яка переповнюватиме вас у цей час, необхідно спрямувати на роботу над гарними проєктами, інакше ви ризикуєте нагромадити таку купу справ, яку потім і за місяць не розгребете.
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