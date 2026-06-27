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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для серйозних досягнень

День підвищеної активності, коли від роздумів і вагань можна, нарешті, перейти до рішучих дій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Ковила

Ковила / © Credits

Незважаючи на вихідний, можна братися не лише за господарські, а й за професійні справи — не варто втрачати час, сприятливий для серйозних досягнень.

Щоправда, блискуче виконати вдасться лише те, над чим ми довго думали і що ретельно та скрупульозно готували, а ось на експромти та імпровізації краще не розраховувати — успіхом вони не увінчаються.

Овен

Усе, що ви зробите цього дня, вже завтра можна буде успішно презентувати керівництву, яке гідно оцінить ваші успіхи, головне — не соромитися, адже вас можуть випередити менш сором’язливі колеги.

Телець

Настав час позбутися страху, який досі заважав вам рухатися вперед у всіх сферах життя, і почати діяти сміливо та рішуче — у такому разі позитивні зміни не змусять на себе довго чекати.

Близнята

Ваш козир у боротьбі за досягнення цілей, які ви перед собою поставили, — працьовитість: чим більше зусиль ви докладете, тим швидше зможете викреслити виконаний пункт у плані побутових досягнень.

Рак

Не варто ображатися на людину, яка захоче розкритикувати вас за виконану — домашню — роботу: подякуйте за думку, але — з огляду на її необ’єктивність — не беріть ці слова близько до серця.

Лев

Чим би ви сьогодні не займалися, не сподівайтеся лише на сприятливий збіг обставин — від вашої працьовитості та старанності теж багато чого залежатиме, тож намагайтеся не ухилятися від розв’язання важливих завдань.

Діва

Роботі — навіть домашній — не варто присвячувати весь день: про особисте життя теж варто подумати, тим паче, що ввечері можна разом із коханою людиною приготувати вечерю, а потім подивитися гарний фільм.

Терези

Зірки наполегливо рекомендують представникам вашого знака згадати про проєкт, який свого часу було відкладено через його безперспективність — зараз він може принести вам як популярність, так і непоганий заробіток.

Скорпіон

Несподівана сварка допоможе викрити людину з вашого найближчого оточення, яка, як виявиться, ставиться до вас зовсім не так, як хоче показати, — візьміть це до відома.

Стрілець

Не варто сподіватися, що важливі для вас питання вирішаться ніби самі собою: щоб досягти бажаного, доведеться докласти чималих зусиль, але отриманий результат виправдає ваші найсміливіші очікування.

Козоріг

Цей день сприятливий для нових починань у всіх сферах життя, але насамперед у професійній: зірки радять розпочати роботу над проєктом, про який представники вашого знака мріяли вже давно.

Водолій

Схоже, настав час діяти — треба припинити сумніватися в правильності своїх професійних вчинків і, тим більше, відступати від наміченої мети, інакше згодом ви пошкодуєте про даремно витрачений час.

Риби

Будь-які закупи цього дня виявляться надзвичайно вдалими, тому не варто відкладати похід до магазину, втім, якщо у вихідний вам не захочеться виходити з дому, ви цілком можете зробити їх через Інтернет.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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