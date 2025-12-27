Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день високої активності сил зла

Гороскоп на 28 грудня / © Credits

Незважаючи на вихідний, важливо уникати занять, які можуть призвести до травм — занять екстремальними видами спорту, водіння автомобіля на підвищеній швидкості та навіть просто різких рухів.

Важливо також відмовитися від дій, які можуть призвести до фінансових втрат — навіть із закупами, особливо якщо йдеться про великі придбання, краще не поспішати.

Овен

Погані передчуття, які можуть зіпсувати настрій цього дня, не більше ніж вплив негативної енергетики місячного дня, тому не варто звертати на них увагу — реальністю вони, на щастя, не стануть.

Телець

«Емоційні гойдалки», з якими ви зіткнетеся сьогодні, можуть розхитати нервову систему, тому тримати себе в руках корисно не тільки для стосунків з оточенням, а й для власного здоров’я.

Близнята

Хоч би які сюрпризи приготувало вам життя, необхідно в будь-якому разі мислити позитивно: що більше хорошого ви бачитимете в подіях, що відбуваються з вами цього дня, то краще для вас і близьких вам людей.

Рак

День несприятливий для активної діяльності, тому рекомендується провести його в спокої і, бажано, наодинці із собою: найкраще зайнятися чимось приємним і корисним — наприклад, прибиранням у домі.

Лев

До критики, що надходить від рідних і близьких вам людей, необхідно поставитися з максимальним розумінням: навіть якщо їхні слова здадуться вам неприємними, зерно істини в них є, тож варто взяти їх до відома.

Діва

Не варто брати близько до серця нападки людей, які вас оточують, — як близьких і навіть коханих, так і зовсім незнайомих: краще вдати, що ви не помітили недоброзичливості — залишитеся у виграші.

Терези

Небажано втручатися в чужі конфлікти: помирити ворожі сторони ви, найімовірніше, не зумієте, а їхній гнів на свою голову — до того ж, як тих, хто має рацію, так і винних — згідно з класичним сценарієм, отримаєте.

Скорпіон

Захистити себе від неприємностей, ймовірних цього дня, допоможе копітка праця на ниві домашнього господарства: зосередившись на досягненні поставленої мети, на все інше ви не звернете уваги.

Стрілець

Успішній роботі, навіть якщо вона стосуватиметься лише побутових клопотів, можуть завадити лінощі, але не кваптеся з ними боротися — можливо, вихідний день не тільки можна, а й потрібно присвятити відпочинку.

Козоріг

Не варто притягувати до себе неприємності, від самого ранку налаштувавши себе на негатив, — повірте в чари: що більше ви сподіватиметеся на хороше, то приємнішими виявляться події, які відбуваються з вами.

Водолій

Необхідно утриматися від сварок і конфліктів, навіть якщо вам здаватиметься, що тільки в такий спосіб ви зможете довести свою правоту: проблему ви в такий спосіб не вирішите, а стосунки надовго зіпсуєте.

Риби

Важливо відмовитися від спілкування з людьми, які викликають у вас негативні емоції: реакція на бесіди з ними може виявитися навіть серйознішою, ніж зазвичай, тож краще не навантажувати свою нервову систему.

