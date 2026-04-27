Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо негативно емоційні

Легко можна буде зачепити іншу людину не тільки необережним словом, а й поглядом — тому поводитися потрібно максимально обережно й обачно.

До того ж, стосується це не тільки оточення, а й нас самих — крайня вразливість буде притаманна навіть найвпевненішим знакам зодіаку. З іншого боку, ми й самі стаємо занадто вразливими, що робить нас легкою здобиччю для аб’юзерів і недоброзичливців.

Уникнути їхнього негативного впливу досить просто — не потрібно спілкуватися з тими, хто не викликає в нас позитивних емоцій.

Овен

Цього дня рекомендується оголосити самим собі позаплановий вихідний: не варто працювати навіть на віддаленому доступі, оскільки головна мета, яку потрібно перед собою поставити — відпочинок і релакс, що дадуть змогу відновити сили.

Телець

Якщо в просуванні до професійної мети ви зайшли в глухий кут, не бійтеся відмовитися від обраного шляху і, повернувшись у вихідну точку, почати все спочатку — цього разу вам вдасться зробити правильний вибір.

Близнята

Благодійністю, яку зірки вітають цього дня, необхідно займатися незалежно від того, отримаєте ви за неї подяку чи ні, інакше вона втратить свій сенс.

Рак

Незважаючи на те, що навколишній світ цього дня здасться вам надто похмурим, не варто налаштовуватися на негатив: ваше сприйняття буде зумовлене не реальною картиною, а положенням зірок — завтра все зміниться.

Лев

Час сприятливий для ділових і професійних починань, тому дуже важливо скористатися щасливим шансом і почати роботу над проєктом, який ви відкладали, очікуючи кращих часів.

Діва

Не варто відмовлятися від спілкування з людиною, яка певний час тому чимось вас образила — схоже, що вона тепер покаялася і хоче помиритися, а отже, має право хоча б на те, щоб її вислухали.

Терези

Участь у розв’язанні чужих проблем — справа добра, але тут дуже важливо знати міру: головне — не захопитися і не зайти надто далеко: пам’ятайте про існування особистих кордонів інших — навіть близьких — людей.

Скорпіон

День створить сприятливі умови для угод з нерухомістю: якщо ви давно мріяли купити або продати житло, саме час почати підшукувати потенційних рієлторів, продавців або покупців.

Стрілець

День, коли рідні та близькі люди як ніколи потребуватимуть вашої допомоги, піклування та підтримки, тому за першої ж нагоди потрібно зателефонувати батькам і приділити час та увагу дітям.

Козоріг

Будь-яке завдання, яке поставить перед вами керівництво, необхідно виконати на «відмінно» — можливо, воно виявиться перевіркою на креативність і працездатність, а отже, від нього залежатиме кар’єрне зростання.

Водолій

Можливо, до довгоочікуваного ремонту в будинку або квартирі ви ще матеріально не дозріли, але чому б вам до нього не підготуватися: не продумати дизайн інтер’єру, не визначитися з будматеріалами і не скласти кошторис?

Риби

День сприяє здоровому способу життя, переходити до якого потрібно, позбувшись шкідливих звичок — якщо ви давно збиралися сісти на дієту або кинути курити, настав час це зробити.

