Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна не діяти

Гороскоп на 28 квітня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Дії не мають бути надмірно активними, оскільки сил у нас на початку місячного циклу не так уже й багато, проте й повна пасивність протипоказана. Відмовитися від поганого настрою і відповідних думок необхідно ще й тому, що сьогодні ми зазвичай закладаємо програму на майбутнє, і думаючи про погане, мимоволі залучаємо у своє життя негатив, якого — навпаки — треба уникати.

Овен

Необхідно зосередитися на виконанні професійних завдань, не дозволяючи нікому, включно з друзями і близькими, відволікати вас від цього заняття, інакше продуктивний день мине намарно.

Телець

Підвищена фізична активність цього дня може призвести щонайменше до втоми, а щонайбільше — до травм, тому рекомендується стримати запал і якомога менше рухатися.

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Близнята

Відповідь на важливе запитання, яке ви марно ставили собі останнім часом, може прийти уві сні: назвати його пророчим у повному розумінні слова не можна, а ось витягти з підказок підсвідомості щось корисне можна і потрібно.

Рак

Вибух емоцій, спрямований — як вам здається — на кривдників, може легко обернутися проти вас самих, зруйнувавши тендітну внутрішню гармонію, тож є сенс опанувати себе та реагувати на все з байдужістю.

Лев

Не варто брати близько до серця критику, яка може виходити від колег: цього дня вона, найімовірніше, буде викликана банальною заздрістю тих, хто наразі не зміг дотягнутися до вашого професійного рівня.

Діва

Здійснюючи будь-які фінансові угоди, які ніяк не можна назвати «контрактами століття», необхідно бути обережними, інакше існує високий ризик помилки, яка замість вигоди принесе збиток.

Терези

Надмірні фізичні навантаження цього дня можуть призвести до загострення хронічних захворювань, тому активні дії у всіх сферах життя необхідно замінити на спокійні й неквапливі заняття.

Скорпіон

Утримайтеся від їдких зауважень і критики на адресу свого оточення, навіть якщо воно на це заслуговує — навряд чи вам сподобається негативна реакція, яку ви в такому разі можете отримати у відповідь.

Стрілець

Не варто брати близько до серця слова, які будуть сказані кимось із близьких вам людей під впливом хвилинного роздратування — людина дуже швидко усвідомить свою помилку і прийде до вас зі щирими вибаченнями.

Козоріг

Конфлікт, який розпочався цього дня, найімовірніше, не обмежиться коротким спалахом, а затягнеться надовго і перейде у хронічну стадію, тож варто добре подумати, перш ніж вплутуватися в нього.

Водолій

Принадну пропозицію, пов’язану з переходом на нове місце роботи, яка може надійти в цей час, необхідно спочатку ретельно зважити та обміркувати, і лише потім давати свою згоду.

Риби

До здорового способу життя, на який ви вирішили перейти, необхідно переходити поступово, особливо якщо останнім часом ви зловживали шкідливими звичками, інакше результат буде зворотним очікуваному.

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