Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити добро, не думаючи про віддачу

Що більше допомоги ви надасте в цей час тим, хто її потребує, то швидше ваше ж добро повернеться вам сторицею.

Щоправда, допомагаючи нужденним, не варто думати про віддачу натомість — нехай права рука не знає про те, що робить ліва.

Овен

Співчуваючи іншим, у жодному разі не можна шкодувати себе, навіть якщо приводи для цього у вас вагомі: таке — в усіх сенсах — деструктивне почуття забере сили, необхідні вам для життя і роботи.

Телець

У тому, що не варто кидатися необдуманими словами, вам доведеться переконатися на власному досвіді, тому, перш ніж що-небудь сказати, необхідно добре подумати, а ще краще — помовчати.

Близнята

Щоб не стати жертвою шахраїв, що цілком імовірно цього дня, необхідно надавати допомогу тільки тим, хто її справді потребує, а щодо решти — то їм важливо навчитися відмовляти.

Рак

Енергію, якої у представників вашого знака в цей час буде більш ніж достатньо, потрібно спрямувати в правильне русло, інакше вона розтратиться на дрібниці, а досягти поставленої мети так і не вдасться.

Лев

Цього дня можна не боятися власної щирості, людяності та доброти, навпаки, дуже важливо демонструвати людям, які вас оточують, саме ці якості — вони оцінять їх за найвищим класом.

Діва

Не варто — хоч, можливо, це й дивно прозвучить — вступати в тісний контакт із близькими людьми — велика ймовірність, здавалося б, дрібної сварки, яка призведе до серйозного і тривалого конфлікту.

Терези

На дратівливість представники вашого знака страждають рідко, але тим небезпечнішою вона в таких випадках є для людей, які вас оточують, — намагайтеся стримувати себе, інакше ризикуєте нажити серйозних ворогів.

Скорпіон

День, коли багато хто тягнутиметься до вас — проситиме щонайменше поради, а щонайбільше — посильної допомоги: не шкодуйте моральних сил ні на те, ні на інше, тим паче, що це практично нічого вам не коштуватиме.

Стрілець

Не варто ображатися на близьких людей, які, можливо, будуть надто різкими на язик щодо вас: ви теж часто буваєте нестриманими, тому не варто суворо судити інших за вчинки, в яких грішні самі.

Козоріг

Вирішивши зробити подарунок комусь із близьких людей, потрібно негайно вирушати в похід магазинами — саме сьогодні вам вдасться придбати щось унікальне, та ще й з урахуванням інтересів і пристрастей цієї людини.

Водолій

День — благо, на календарі вихідний — ідеально підходить для відновлення сил: останнім часом ви багато й успішно працювали, тому заслужили на невеликий перепочинок — головне, щоб він був активним.

Риби

Не варто намагатися встигнути скрізь — необхідно обрати пріоритетний проєкт — переважно господарського характеру — і діяти винятково в цьому напрямі, відставивши — на певний час — справи, які можуть зачекати.

