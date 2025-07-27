Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-який вчинок потрібно ретельно обмірковувати

Гороскоп на 28 липня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Від нього багато залежить у нашому житті — не варто його недооцінювати. Якщо ухвалене рішення буде правильним, вже найближчим часом життя почне якісно змінюватися на краще, тому так важливо не діяти навмання — з натхнення.

Думка має випереджати дію, а не навпаки, тоді все складеться якнайкраще.

Овен

Рішення, якщо воно вже ухвалене, не варто ставити під сумнів, навіть якщо на це вас підбиватимуть люди, яким ви довіряєте на всі сто відсотків: незважаючи ні на що, необхідно наполягати на своєму.

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Телець

День сприятливий для того, щоб налагодити стосунки з усіма, з ким ви останнім часом встигли посваритися, — вони охоче підуть вам назустріч, тому можна рішуче робити перший крок їм назустріч.

Близнята

Ухвалюючи важливі життєві рішення, необхідно не тільки дослухатися до власної інтуїції, а й порадитися з близькими людьми — вони доброзичливо до вас ставляться, поганого не порекомендують.

Рак

Думка про те, що деякий час тому ви вчинили неправильно, може мучити вас досі — настав час відпустити минуле, тим паче, що життя обов’язково дасть вам чудову можливість виправити ситуацію.

Лев

Невдоволення собою у всьому — від вчинків до зовнішнього вигляду, який особливо важливий для представників знака — може серйозно зіпсувати настрій: важливо згадати, що вам до снаги все виправити.

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Діва

Творчі заняття — як професійної, так і аматорської якості — вдалими сьогодні, на жаль, не будуть, тому краще замінити їх справами практичними, які не потребують креативного підходу до їх вирішення.

Терези

Ті, хто давно думає про зміну роду діяльності, сьогодні можуть нарешті зробити важливе відкриття — усвідомити, чим саме вони хочуть займатися: в результаті залишиться лише намітити план досягнення важливої мети.

Скорпіон

Зустріч з першим коханням, яке ви з великою ймовірністю можете зустріти цього дня, може дати шанс на відновлення колишніх стосунків.

Стрілець

Хапаючись за вирішення всіх питань одразу, ви гарантовано не встигнете зробити практично нічого, тому необхідно скласти докладний план і ретельно поетапно, ніби по сходах, його дотримуватися.

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Козоріг

Бажання розслабитися і влаштувати собі вихідний буде велике, як ніколи, але зірки не радять вам робити це в понеділок — спочатку необхідно довести до логічного кінця всі розпочаті раніше справи, а потім відпочивати.

Водолій

Дрібні професійні невдачі, можливі в цей час, не варто сприймати як катастрофу — кожен має право, як на припущені помилки, так і на їхній аналіз, а потім і виправлення.

Риби

З наміченого професійного курсу можуть збити дрібні побутові негаразди, які, як завжди, виникнуть зненацька й недоречно: щоб не дати їм такої можливості, необхідно відкласти їх вирішення на вечір.