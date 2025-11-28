Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити те, що приносить задоволення

Гороскоп на 29 листопада / © Credits

День сприятливий для занять благодійністю в будь-якому її вигляді — починаючи від знедолених людей і, особливо, дітей, і закінчуючи безпритульними тваринами. В іншому бажано робити тільки те, що приносить задоволення — робота з-під палиці очікуваного результату не принесе.

Овен

Велика ймовірність великих грошових надходжень, які, проте, необхідно витрачати вкрай ощадливо: сьогодні можна нерозважливо і бездарно спустити все, що наполегливою працею зароблялося довгий час.

Телець

Не варто відштовхувати близьку людину — друга чи коханого, який вирішить припинити прикру сварку та помиритися: у такому разі насамперед варто згадати, що в тому, що сталося, є й частка вашої провини.

Близнята

До спокус, які виходитимуть від малознайомих, а то й зовсім незнайомих людей, важливо ставитися з максимальною обережністю: занадто великий ризик ошуканства — уникнути його цілком вам до снаги.

Рак

Зустріч із колишнім коханням, яка цілком можлива цього дня, навряд чи поверне у ваше життя колишні стосунки, але спогади, які вона подарує, будуть для вас надзвичайно важливими — не нехтуйте ними.

Лев

День сприятливий для тих занять, до яких досі не доходили руки: можна, наприклад, зробити генеральне прибирання в оселі або оновити неабияк обридлий домашній текстиль із літнього на зимовий — новорічний.

Діва

Час ідеально підходить для з’ясування стосунків із начальством: якщо ви давно збиралися запропонувати йому свою нову професійну ідею або попросити збільшення зарплати, не пропустіть сприятливий шанс.

Терези

Робота не повинна бути на заваді спілкуванню з близькими людьми, яких ви — через свою зайнятість — останнім часом відсунули на другий план: сьогодні гарний час для того, щоб виправити ситуацію.

Скорпіон

Налагодити стосунки з близькою людиною, з якою ви, незважаючи на взаємну симпатію, примудрилися посваритися винятково з власної вини, можна буде, просто обговоривши ситуацію, що склалася.

Стрілець

Погане самопочуття, яке може накрити вас цього дня, найімовірніше, буде зумовлене перевтомою, тож варто зменшити оберти і не тільки працювати, а й робити паузи для відпочинку — хоча б час від часу.

Козоріг

Тим, хто давно готувався до реалізації нового професійного проєкту, головне — не проґавити важливого шансу, який випаде їм сьогодні, і вже на початку наступного тижня почати працювати в обраному напрямку.

Водолій

Найкращим способом позбутися негативної енергетики, що заважає з оптимістичного погляду дивитися на навколишній світ, стане заняття улюбленою справою — воно не тільки принесе задоволення, а й заспокоїть.

Риби

День — благо, на календарі вихідний — бажано присвятити упорядкуванню свого житла: провести генеральне прибирання або хоча б вимити підлогу і вікна — навколишній світ одразу здасться радіснішим і привітнішим.

