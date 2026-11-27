Осінній пейзаж / © Credits

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Щоправда, у вихідний день вони будуть переважно господарськими, але це не привід відмовлятися від них, радше навпаки: можна буде вирішити важливі питання, які «зависли» і не зрушували з місця вже досить давно.

Головне — пам’ятати: успіх прийде до тих, хто вірить у себе і, незважаючи ні на що, долає будь-які сумніви, а разом із ними й перешкоди, що виникають на шляху. Також необхідно приділяти якомога більше часу та уваги рідним та близьким людям: освідчуватися їм і робити компліменти.

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Овен

Не можна дозволяти іншим людям користуватися вашими добротою і довірливістю — так вони легко зможуть сісти вам на голову та звісити ноги, а усвідомлення того, що вас відверто використали, зіпсує взаємини.

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Телець

Будь-яке непорозуміння, що виникло цього дня, необхідно вирішувати одразу ж, за гарячими слідами: якщо зволікати з поясненням, пов’язаний із цим негатив триватиме довше, ніж потрібно, і позбавить можливості помиритися.

Близнята

Нинішній день, як і годиться у вихідний, рекомендується провести час із родиною: відчуття, що близькі люди поруч, згуртує вас, а заодно надовго подарує душевну гармонію та гарний настрій.

Рак

Не варто сваритися з близькою людиною лише через те, що вона припустилася помилки: зрештою, від промахів не застрахований ніхто, зокрема й ви самі, тому треба поставитися до чужої необережності з розумінням.

Лев

Тим, хто вже давно збирався взятися до втілення важливого й водночас цікавого проєкту, незважаючи на вихідний, треба поквапитися — нинішню рідкісну нагоду в жодному разі не можна пропустити.

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Діва

Небажано порушувати моральні норми, які ви колись самі для себе встановили: поставленої мети таким — зрадницьким — способом ви однаково не досягнете, а про миттєву слабкість згодом пошкодуєте.

Терези

Втручаючись у чужий конфлікт, навіть якщо його сторонами є близькі вам люди, важливо пам’ятати про необхідність виявляти максимальну дипломатичність, інакше можна легко опинитися виннними в очах усіх його учасників.

Скорпіон

День — якщо, звісно, трапиться така нагода — необхідно присвятити дітям: сьогодні вони особливо потребуватимуть вашої уваги, тому не варто шкодувати для них ані свого часу, ані сил.

Стрілець

На нинішньому прикладі стосунків із близькою людиною потрібно навчитися прощати, а ще краще — відпускати завдані образи, особливо якщо йдеться не про односторонні, а про взаємні претензії.

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Козоріг

Справи — хоча б на час вихідного дня — необхідно відкласти вбік і дозволити собі трохи відпочити, інакше сили можуть раптово залишити вас, не давши виконати те, що заплановано на наступний тиждень.

Водолій

Роблячи добрі справи, в жодному разі не розраховуйте на вдячність у відповідь — таке очікування зведе нанівець весь сенс благодійності: у неї є лише одна мета — допомога нужденним.

Риби

День, коли необхідно прислухатися до сигналів, які може надсилати вам організм: у цей час він «проситиме» лише того, чого справді потребує — необхідно задовольнити цю його потребу.

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