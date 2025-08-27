Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно слухати внутрішній голос

Гороскоп на 28 серпня / © Credits

Саме до нього, а не до розуму чи логіки, потрібно звертатися в особливо важливих і складних випадках. Від активних дій і поспіху в цей час краще відмовитися — ліпше вести спокійний і розмірений спосіб життя, а інтелектуальній та розумовій праці віддати перевагу перед фізичною. Можуть знайтися загублені речі й з’явитися люди з минулого життя, поява яких матиме свій — важливий — сенс.

Овен

Успішними обіцяють бути будь-які професійні справи — як давно розпочаті, але з якоїсь причини відкладені, так і зовсім нові, особливо якщо ви давно і скрупульозно готуватиметеся до роботи над ними.

Телець

Не варто дивитися на людей із оточення зверхньо: по-перше, їм це, напевно, не сподобається, а по-друге, у вас немає жодних підстав для вияву пихи — намагайтеся оцінювати себе об’єктивно.

Близнята

Професійній діяльності рекомендується присвятити першу половину дня, після обіду користі від вас на роботі однаково не буде, тому краще провести цей час у тиші та спокої — відпочинок додасть вам сил.

Рак

День загалом сприятливий для фінансових операцій, але — з одним винятком: сьогодні погана прикмета — бездумно витрачати гроші, навіть якщо йтиметься про суму, яка здасться незначною.

Лев

Бажано — якщо, звісно, є така можливість — узяти на роботі відгул і провести час із сім’єю або коханою людиною, тим паче, що ви — через тотальну зайнятість — давно не приділяли їм уваги.

Діва

Ставши до роботи від самого ранку, ви вже до обіду переробите безліч справ, особливо якщо не відволікатиметеся на заняття, які не мають стосунку до професійної діяльності, — наприклад, розмови телефоном.

Терези

День сприятливий для улюблених вами занять — що більше задоволення вони вам принесуть, то більше позитивної енергії, необхідної для успішної роботи або особистого життя, ви в результаті отримаєте.

Скорпіон

Ніколи не пізно сказати близьким людям про те, як сильно ви їх любите — сьогоднішній день особливо сприятливий для таких зізнань, варто скористатися шансом влаштувати — або налагодити — стосунки з ними.

Стрілець

Важливо пам’ятати про те, що ваша особиста думка — якою б правильною вона вам не здавалася — не є єдиною правильною, і хоча б інколи варто дослухатися до того, що кажуть вам інші — особливо рідні або близькі вам — люди.

Козоріг

Спокій і душевна рівновага, які будуть притаманні вам у цей час, зроблять виконання робочих завдань не тільки легким, а й приємним, тому ви встигнете зробити набагато більше, ніж спочатку планували.

Водолій

Слушну пораду, яка, можливо, знадобиться вам цього дня, дадуть близькі люди, тому будь-яке рішення цього дня бажано ухвалювати не наодинці, а колегіально, зателефонувавши їм в особливо важливому і складному випадку.

Риби

Впевненість у собі та своїх силах, які ви відчуєте в цей час, сприятливо відіб’ється на професійних результатах — керівництво обов’язково це оцінить, зокрема і в матеріальному еквіваленті.

