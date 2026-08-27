Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли у всьому слід шукати хороше

Бджола та соняшник / © Associated Press

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Усі ми станемо більш розкутими та внутрішньо вільними, ніж у будь-який інший день, тому з ними стає легко спілкуватися.

Будь-які свята обіцяють бути вдалими — можна зустрічатися з друзями в кафе або виїжджати за місто на пікнік. Головне, не втрачати голову від розслабленості — під її впливом можна сказати або зробити щось таке, що може мати небажані наслідки.

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Овен

Присвятивши цей день відпочинку, намагайтеся зменшити інтенсивність фізичних навантажень: цього дня не варто бігати, робити різкі рухи та підіймати важкі предмети — існує великий ризик отримати травму, яку доведеться довго лікувати.

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Телець

Гарний настрій допоможе підтримати мистецтво: наприклад, класична музика чи література, культові вистави, нехай навіть переглянуті у записі, а також спілкування з улюбленими та близькими людьми.

Близнята

День, коли можна дозволити собі не перейматися тим, який ви маєте вигляд в очах оточення, але й не варто дозволяти собі надмірного — не можна забувати про те, що сучасні ґаджети можуть записувати відео.

Рак

Цей день сприятливий для переходу на новий режим харчування — дієту чи обмеження: зайві кілограми, які вже добряче набридли і які вдасться «зсунути» з місця саме зараз, найімовірніше, вже не повернуться.

Лев

За свіжістю та якістю продуктів слід стежити завжди, але цього дня така обережність щодо продуктів, що вживаються в їжу, є особливо важливою — надто великий ризик харчових отруєнь та інтоксикацій.

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Діва

Незважаючи на те, що це будній день, потрібно знайти час для відпочинку, до того ж найкраще — на свіжому повітрі: в один із останніх літніх днів — за умови гарної погоди — можна запросити друзів і влаштувати заміський пікнік.

Терези

Темні інстинкти, притаманні представникам цього знака — як і всім іншим представникам зодіакального кола — цього дня несподівано дадуть про себе знати: дуже важливо тримати їх під суворим і пильним контролем.

Скорпіон

Щоб на успішну роботу не впливали різкі перепади настрою, які ви можете відчувати цього — як, втім, і будь-якого іншого — дня, необхідно свідомо налаштовувати себе винятково на позитив.

Стрілець

Якщо ви відчуваєте, що ваш звичний оптимізм вичерпується, зробіть собі кілька невеликих, але приємних подарунків — вони не тільки піднімуть настрій, а й стануть у пригоді, особливо якщо правильно їх вибрати.

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Козоріг

Не варто звертати увагу на перешкоди, які цього дня можуть виникнути на шляху до поставленої мети: вони далеко не такі страшні, як може здатися, і легко зруйнуються за першого ж дотику.

Водолій

День, коли важливо бути обережним усюди й у всьому: не можна спілкуватися з незнайомими людьми, ходити безлюдними вулицями в темну пору доби та необережно поводитися з газовим та електричним обладнанням.

Риби

Сумувати напередодні вихідних не тільки нерозумно, а й злочинно — у всякому разі, так вважає Місяць, яка закликає радіти й веселитися — звісно, тут — як, втім, і скрізь — треба пам’ятати про почуття міри.

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