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Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли до нас повернуться сили
Прибувають сили, яких ще вчора категорично не вистачало, і посилюється фізична та моральна активність.
Проте це не означає, що їх можна витрачати безладно, займаючись вирішенням питань, які не значаться у списку пріоритетних — таким чином вони швидко вичерпаються і їх не вистачить на справді важливі справи. Дратівливість, яка тим часом зростає, може викликати численні конфлікти з близькими людьми, які зіпсують як настрій, так і взаємини загалом.
Овен
День, коли спілкуватися бажано лише з тими людьми, з якими ви не можете серйозно посваритися за жодних обставин — наприклад, близькі друзі, кохані чи родичі.
Телець
День, коли нічого у вашому житті не відбуватиметься просто так — будь-яка подія має свої причини та сприяння: проаналізувавши їх, можна зробити важливі — перспективні — висновки.
Близнята
Цього дня вам категорично не можна розмінюватися на дрібниці, замахуватися можна тільки на справді важливі, глобальні справи — чим значнішими будуть плани і задуми, тим вищий шанс їх реалізувати.
Рак
Успіх у всіх сферах діяльності чекає на тих, хто складе чіткий робочий план і скрупульозно йогодотримуватиметься, у такому разі до кінця дня ви зможете досягти серйозних — насамперед професійних — результатів.
Лев
День, який можна — і потрібно — присвятити догляду за зовнішністю: королівський статус вашого знака вимагає бездоганного зовнішнього вигляду, тому не важливо не поледарювати і привести себе до цілковитого ладу.
Діва
Як відомо, всюди встигає той, хто нікуди не поспішає: поспіх призведе до помилок, через які ви змушені будете переробляти вже, здавалося б, закінчену роботу, тож діяти треба спокійно та поступово.
Терези
Не варто ділитися своїми професійними ідеями з колегами, навіть тими, хто видається вам доброзичливим і незаздрісним — велика ймовірність того, що вони використовують ваш задум у власних інтересах.
Скорпіон
Намагайтеся не вступати в суперечку з людьми, які вас оточують, — зокрма й тими, хто заслуговуватиме на різке зауваження: результат такої конфронтації може виявитися непередбачуваним і неприємним для вас.
Стрілець
Енергію, яка буквально переповнюватиме вас, не варто витрачати на розв’язання дрібних питань: намітьте найважливішу на сьогодні справу і докладіть максимум зусиль для втілення її в життя.
Козоріг
Імовірний дзвінок від людини, з якою ви давно не спілкувалися: подумайте про те, чому вона знову з’явилася у вашому житті саме зараз — можливо, вона має більш серйозну мету, ніж просте, нехай і приємне спілкування.
Водолій
Некоректні висловлювання, які може дозволити на вашу адресу старий друг, найімовірніше, призведе до фатального — здатного спричинити розставання — конфлікту, але, можливо, не варто чіплятися за стосунки, що зжили себе.
Риби
Спілкуючись з коханою людиною, намагайтеся не відволікатися від ходу бесіди, зависаючи в телефоні: ваша неуважність може її образити, а на примирення піде набагато більше сил і часу, ніж це зазвичай буває.
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