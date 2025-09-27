ТСН у соціальних мережах

Астрологія
354
3 хв

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який підійде також для важливих розмов

День активних дій, спрямованих на досягнення поставленої мети — в неділю вона, найімовірніше, стосуватиметься побутових справ.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 28 вересня

Гороскоп на 28 вересня / © Getty Images

Щоб домогтися потрібних результатів, рекомендується зберігати спокій, гасити емоційні сплески, відмовитися від метушні в різні боки та боротися з невпевненістю в собі та своїх силах. День також підходить для важливих розмов з людьми, у стосунках із якими необхідно розставити крапки над «і».

Овен

Відповідь на будь-яке запитання цього дня дасть інтуїція — досить просто поставити їй його, і вона без зволікань відгукнеться, подавши важливий знак — з нього й буде зрозуміло, що та як вам необхідно робити.

Телець

Якщо ви нерозсудливо посварилися з кимось із близьких вам людей, нинішній день створить чудові умови для примирення, але ж і ви його не підведіть — призначте зустріч і перепросіть, якщо винні.

Близнята

Сили, відпущені вам на цей день, необхідно витрачати раціонально та з розумом, щоб до вечора не з’ясувалося, що енергія витрачена намарно, а важлива — нехай навіть і домашня — робота так і не зроблена.

Рак

Важливе життєве питання допоможуть вирішити старі знайомі, з якими ви — винятково через непорозуміння — давно не спілкувалися: відновлення взаємин із ними принесе не лише втіху, а й реальну користь.

Лев

Бажано — як і належить у вихідний — відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям — літнім родичам та дітям, які особливо потребують ваших любові й турботи.

Діва

Перепросити людину, яку ви — навмисно чи ненароком — образили певний час тому, ніколи не пізно, тим паче, що сьогодні вона особливо налаштована помиритися з вами — не втрачайте щасливий шанс.

Терези

Важливо звертати увагу на знаки, які у великій кількості посилатиме вам доля: без їхньої підказки ви можете на нинішньому роздоріжжі звернути не в той бік, тож варто до неї дослухатися.

Скорпіон

У стосунках з людьми навколо — навіть не найближчими — необхідно відмовитися від інтриг, сварок і пліток: розв’язати в такий спосіб важливі питання і поставлені перед собою завдання не вдасться, а ось посваритися — цілком.

Стрілець

Можливо, вам вам захочеться зателефонувати людині, з якою ви давно не спілкувалися, не опирайтеся цьому бажанню — можливо, саме зараз ваша участь у її долі виявиться не лише важливою, а й своєчасною.

Козоріг

День навряд чи можна назвати продуктивним у діловому — нехай і господарському — плані, тому ви можете зайнятися тим, що давно відкладали, — наприклад, навести лад у документах.

Водолій

День сприятливий для радикальних життєвих змін, але якщо ви не плануєте кардинально змінювати місце роботи чи переїздити до іншого міста або країни, переставте хоча б меблі у квартирі.

Риби

Не варто ухвалювати серйозне життєве рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що воно єдино правильне — надто великий ризик помилки, про яку згодом доведеться довго, але марно шкодувати.

