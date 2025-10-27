ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно аналізувати помилки та визнавати провину

День призначений не тільки для рішучих вчинків, а й для аналізу своїх дій і, як наслідок, визнання провини, якщо така існує.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 28 жовтня

Гороскоп на 28 жовтня / © Associated Press

Потрібно помиритися з тими, з ким ми перебуваємо у сварці, і перепросити їх, головне — робити це щиро, не переслідуючи корисливих цілей.

Після «роботи над помилками» ми відчуємо, наче з плечей упав великий тягар: дихати, жити, діяти стане набагато легше. Також цього дня потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, яка приготувала для нас багато цікавого.

Овен

День, коли важливо дослухатися до порад свого внутрішнього голосу: він, незалежно від вас, зможе проаналізувати всі «вихідні дані» і видати тільки потрібний нам у цьому конкретному випадку результат.

Телець

Не варто вступати в полеміку з колегами: вам однаково не вдасться переконати їх у тому, що вони не мають рацію, зате ви витратите на них багато душевних сил, до того ж будете змушені перебувати поруч зі скривдженими людьми.

Близнята

Можлива зустріч із людиною з минулого на якийсь — вельми нетривалий — час сколихне приємні спогади і змусить похвилюватися, проте зірки не радять робити ставку на ці стосунки — серйозних перспектив у них немає.

Рак

Небажано нічого продавати й купувати, та й узагалі оперувати великими грошовими сумами — у разі, якщо щось піде не так, як треба, вам замість очікуваного прибутку доведеться задовольнятися збитком.

Лев

Налагодити стосунки з літніми родичами, ображеними неувагою, яку ви проявляли щодо них останнім часом, допоможе невеликий, але приємний сувенір — вони оцінять знак уваги.

Діва

Примирення з коханою людиною, яку ви примудрилися образити, необхідно почати з аналізу власних помилок: останнім часом ви якимось незбагненним чином зробили їх безліч.

Терези

День сприятливий для початку глобальних змін, які ви давно відкладали: схоже, настав час припинити чіплятися за горезвісну стабільність і почати рух до своєї мрії, яка здавалася нездійсненною.

Скорпіон

Спокуса відпустити недобре зауваження на адресу людини, яка вас дратує, буде великою як ніколи, але краще все ж таки не йти в неї на поводі — сварка, яка виникне в результаті, може надовго зіпсувати ваші стосунки.

Стрілець

Скинути накопичений за останній час негатив, який не найкращим чином впливає на якість вашого життя, допоможе бесіда з найкращою подругою — вона дасть змогу поглянути на світ з оптимізмом і впевненістю.

Козоріг

Обміркувати свої вчинки, зробивши правильні висновки зі скоєних помилок, допоможе самотність: налаштуватися на потрібну хвилю ви зможете, тільки припинивши спілкуватися з оточенням, яке вас з неї збиває.

Водолій

День, коли вас потягне щось всерйоз і надовго змінити у своєму житті: якщо глобальні пертурбації у ваші плани не входять, можете хоча б переставити меблі у квартирі або змінити обридлий текстиль.

Риби

День сприятливий для відновлення втрачених зв’язків — вони можуть виявитися вам корисними: наприклад, є сенс відшукати однокласницю, з якою ви дружили в школі, або університетську викладачку.

