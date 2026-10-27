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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли вас може обдурити оточення

День, коли нас легко може обдурити оточення, зокрема й близькі нам люди — кохані, рідні чи друзі.

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Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Хризантеми

Хризантеми / © ТСН

У цей час також активізуються токсичні люди, які виснажують фізичні та моральні сили й псують настрій, тому бажано обмежити спілкування з оточенням.

Особливо це стосується сторонніх людей, але й знайомих, які чинять на нас негативний вплив, теж краще уникати.

Овен

Будь-яка бездіяльність цього дня спричинить негативні — руйнівні для нас — думки, які можуть призвести до депресії, тому бажано зайняти себе роботою — вона дозволить відволіктися від негативу.

Телець

Відволікаючись на розмови телефоном чи листування в месенджерах, ви, найімовірніше, не встигнете до кінця виконати жодного професійного завдання, тому потрібно бути максимально дисциплінованим.

Близнята

Сварка з кимось із близьких людей може мати негативні наслідки аж до серйозного конфлікту, який загрожує розставанням — якщо такий сумний сценарій не входить у ваші плани, підіть їй назустріч.

Рак

Не варто брати близько до серця критику, яка може пролунати сьогодні на вашу адресу: слід враховувати, що людина, від якої вона лунатиме, розповідатиме не про ваші, а про власні проблеми.

Лев

Від пропозиції підробітку, яку можуть зробити вам малознайомі, але водночас нав’язливі й наполегливі люди, краще відмовитися: найімовірніше, ви матимете справу з шахраями, тому важливо бути насторожі.

Діва

День, коли не варто здійснювати жодних — навіть найдрібніших і найнезначніших — фінансових операцій: через невелику, але прикру помилку існує великий ризик замість прибутку зазнати серйозних збитків.

Терези

Гарний день для роботи над самооцінкою, яка останнім часом почала серйозно «знижуватися»: психологи в таких випадках радять згадати про свої досягнення — це змінить уявлення про себе.

Скорпіон

Слід триматися подалі від людей, які можуть спровокувати вас на неадекватні реакції: найімовірніше, це токсичні особистості, які дуже засмутяться, якщо ви не відреагуєте на їхні неприємні витівки.

Стрілець

Небажано ділитися зі своїми колегами своїми професійними ідеями — серед них можуть трапитися нечесні люди, які, з великою ймовірністю, — без найменшого докору сумління — привласнять їх собі.

Козоріг

Небажано ухвалювати серйозні життєві та професійні рішення — цього дня з цілої низки причин ви не зможете об’єктивно оцінити всі наявні чинники, які повинні вам у цьому допомогти.

Водолій

Поява людини з минулого, незважаючи на те, що колись вас пов’язували близькі стосунки, не виправдає ваших очікувань і сподівань — найімовірніше, відновити стосунки, як би вам — і їй — того не хотілося, не вдасться.

Риби

Цей день бажано провести у колі своєї родини — рідні, особливо люди похилого віку та діти, дуже потребують уваги, якої ви — можливо, з поважної причини — останнім часом їм практично не приділяєте.

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