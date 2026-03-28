Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна домогтися результатів у всіх сферах життя

День потужної енергетики, яка — за правильного її використання — дає змогу досягти приголомшливих результатів у всіх сферах життя.

Міла Корольова
Квіти магнолії / © Associated Press

Головне — не дати відвести себе вбік від поставленої мети, а такі спроби можуть зробити як космічна стихія, так і люди, які перебувають поруч, не завжди доброзичливі.

Також є небезпека «потонути» в купі повсякденних справ, що не дасть змоги зосередитися на справді важливій і серйозній справі, навіть якщо вона стосуватиметься дому та побуту.

Овен

Гроші цього дня — утім, як і будь-якого іншого — необхідно витрачати з обережністю: перш ніж щось придбати, потрібно подумати про те, чи справді вам необхідна ця річ, чи ви можете без неї обійтися.

Телець

Можна вирушати в будь-які — як далекі, так і ближні — поїздки, вони в будь-якому разі виявляться вдалими, але особливо бажано присвятити цей день подорожі, яка приведе до відкриття нових горизонтів.

Близнята

Енергію, якою нас забезпечить космос цього дня, не можна пускати на самоплив: невідомо, куди вона може нас завести, вирвавшись з-під контролю, тому важливо спрямовувати її на вирішення важливих питань.

Рак

Не варто витрачати час на розв’язання проблем інших людей — щонайменше вони, з притаманною їм невдячністю, не оцінять вашої самопожертви, а щонайбільше — у всіх своїх бідах звинуватять вас.

Лев

Нинішній день може виявитися бідним на події, але небажано створювати їх штучно — краще присвятити час, як це й годиться у вихідний, відпочинку, відновивши сили, які знадобляться вам уже завтра.

Діва

Ставлення до вас з боку людей із оточення цього дня буде особливо доброзичливим, чим можна скористатися для розв’язання важливого для представників вашого знака питання — найімовірніше, особистого характеру.

Терези

Оскільки швидких результатів у будь-якій сфері діяльності сьогодні очікувати не доводиться, бажано почати роботу над проєктами, розрахованими на перспективу — наприклад, розпочати довгоочікуване будівництво або ремонт.

Скорпіон

Люди, які з’являться у вашому житті після тривалої відсутності, не лише створять атмосферу радості, а й допоможуть розв’язати важливе — найімовірніше, особисте — питання: не варто ігнорувати їхні поради.

Стрілець

Події нинішнього дня цілком і повністю будуть зумовлені вашими вчинками, здійсненими в попередній — нетривалий — період, тому як лаяти, так і хвалити за них ви можете тільки себе.

Козоріг

Необхідно уникати серйозних фізичних навантажень, зокрема, і у розв’язанні побутових питань: погодьтеся, краще мати неідеально вимите вікно, аніж повну відсутність сил для життя та роботи.

Водолій

Представникам знака, які звели своє хобі в ранг справжнього мистецтва, варто подумати про те, як презентувати свої вироби оточенню — можливо, на них можна буде пристойно заробити.

Риби

Від реалізації нових проєктів, навіть якщо вони стосуються домашнього господарства, необхідно відмовитися, зате можна — і потрібно! — продовжувати вже розпочаті, оскільки вже сьогодні ви зможете вийти на фінішну пряму.

