Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день кардинальних життєвих змін

Гороскоп на 29 червня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Оскільки запобігти їм не можна — вони зумовлені долею, тому є сенс прийняти їх неминучість, за можливості мінімізувавши негатив і підкресливши і примножити позитив.

Також не можна здійснювати непривабливі вчинки, інтригувати, злословити, розпускати плітки і бажати іншим зла навіть у думках — усе це може негативно позначитися не на тих, проти кого спрямоване, а на нас самих.

Овен

Сприятливий час для спілкування з друзями — навіть якщо ви спілкуєтеся з ними щодня і, здавалося б, давно все сказали одне одному, сьогодні вам несподівано вдасться дізнатися про них щось нове та цікаве.

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Телець

Не варто навіть намагатися виконати намічений на цей день план: обставини складуться таким чином, що витрачені зусилля виснажать вас, але в результаті виявляться до образливого марними.

Близнята

Невластива вам невпевненість у своїх силах, яку ви — абсолютно несподівано для себе — відчуєте цього дня, може завадити вам замахнутися на серйозні професійні досягнення.

Рак

Настав час розлучитися з образою на близьку людину, яка вже досить довгий час отруює душу і заважає вам повноцінно жити: відпустивши погані спогади, ви самі здивуєтеся тому, як легко стане у вас на душі.

Лев

Не варто шукати тих, хто, на вашу думку, може бути винен у ваших проблемах і неприємностях, краще почати з себе: зробивши висновки зі своїх помилок, ви зможете уникнути їх у майбутньому.

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Діва

Зірки наполегливо рекомендують вам утриматися від ризику в будь-якому його вигляді, навіть якщо він здасться вам мінімальним — сьогодні він може виявитися особливо небезпечним і призведе до серйозних втрат.

Терези

Ухвалюючи важливе рішення, намагайтеся ретельно зважити всі «за» і «проти»: поспішність у такій справі може коштувати вам дорого — через квапливість ви неминуче припуститеся прикрої помилки.

Скорпіон

Не варто відхилятися від шляху до мети, яку ви самі собі намітили: або йдіть наполегливо і без сумнівів прямо, або зовсім відмовтеся від цієї ідеї: кидаючись з боку в бік, ви свого не досягнете.

Стрілець

Цього дня небажано дослухатися до чужих порад, від кого б вони не виходили, але особливо треба остерігатися малознайомих людей — як згодом виявиться, жити своїм розумом і простіше, і зручніше.

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Козоріг

Небажано витрачати дорогоцінну енергію, відпущену вам зірками цього дня, на другорядні справи, без яких можна обійтися, — зосередьтеся на найважливішому завданні.

Водолій

Не варто впадати у відчай через дрібні проблеми, які можуть виникнути цього дня — найімовірніше, вже завтра ви про них і не згадаєте, так що побережіть нервові клітини — не витрачайте їх даремно.

Риби

День сприятливий для романтичних побачень, освідчень у коханні чи навіть призначення дня заручин чи весілля, а стосунки, розпочаті у цей час, обіцяють бути тривалими і щасливими.

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