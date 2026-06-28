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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо під владою інстинктів
День, коли подаровані нам природою інстинкти можуть виявитися в десятки разів сильнішими за аргументи розуму — найімовірніше, ми просто не будемо до нього дослухатися.
Енергія цього періоду може негативно позначитися на нашій поведінці і, як наслідок, на стосунках з людьми навколо та на життєвій ситуації загалом.
Також існує великий ризик потрапити під чужий вплив, зрадити свої переконання та принципи і навіть стати жертвою шахраїв.
Овен
Незважаючи на понеділок, це не найкращий день для роботи, тому від справ — як нових, так і старих, давно розпочатих і відкладених з об’єктивних причин — краще утриматися: успішно завершити їх не вдасться.
Телець
Зберігати самовладання, не реагуючи на зовнішні подразники, важливо завжди, але цього дня це особливо важливо: потрібно стежити за своїми словами, щоб не випалити те, про що згодом доведеться пошкодувати.
Близнята
Цей день визначить робочий режим на весь тиждень, а, можливо, й на місяць, тому якщо сьогодні ви вирішите, що можна нічого не робити, то й решта часу мине в бездіяльності, а це — пряма шкода для кар’єри.
Рак
Необхідно утриматися від нових знайомств, особливо в режимі онлайн: надто високий ризик того, що за привабливою фотографією на аватарці ховається непорядна людина, яка має недобрі наміри.
Лев
Цього дня у вас з’явиться чудова нагода проявити себе в улюбленій ролі — стати прикладом для наслідування для людей, які вас оточують, тож намагайтеся виправдати їхні очікування.
Діва
Не варто втручатися в чужі розмови, а тим більше — в суперечки: не маючи повного уявлення про ситуацію, яку обговорюють люди, ви ризикуєте сказати щось недоречне і викликати здивування у співрозмовників.
Терези
Небажано братися до реалізації нових планів, адже вони однаково не принесуть вам успіху, тому краще зайнятися вирішенням питань, які з певної причини залишилися сьогодні незавершеними.
Скорпіон
Цього дня можна відновлювати справедливість на всіх рівнях, тому якщо у вашому оточенні є людина, яку незаслужено кривдять, бажано втрутитися в ситуацію та будь-яким чином захистити її.
Стрілець
Не варто вступати в суперечки з близькими людьми — наводячи все нові й нові аргументи, які здаватимуться вам переконливими, ви можете, навіть не помітивши цього, серйозно образити того, хто для вас по-справжньому близький і дорогий.
Козоріг
Сила зла цього дня настільки велика, що оголошення йому війни — справа необачна й самовпевнена; краще зробити паузу й перечекати, коли — вже завтра — енергетика навколишнього світу знову стане позитивною.
Водолій
Існує велика ймовірність того, що людина, яка колись вас образила, нарешті отримає по заслугах: сприймайте те, що сталося, без зловтіхи, зі спокійною гідністю — так ви не накличете негатив на самих себе.
Риби
Будь-які фінансові операції цього дня замість прибутку можуть принести прикрі збитки, тому вони справедливо перебувають під забороною, але можна й потрібно скласти на майбутнє плани, які стосуються цієї галузі.
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