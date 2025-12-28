ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли у справах нас супроводжуватиме удача

День, коли — і в цьому сенсі логічно, що він випадає на понеділок — можна розпочинати реалізацію нових проєктів.

Гороскоп на 29 грудня

Гороскоп на 29 грудня / © Credits

Обставини для цього складуться найсприятливіші, тож не варто втрачати рідкісний шанс домогтися успіху.

Удача супроводжуватиме нас у справах, так чи інакше пов’язаних з нерухомістю: якщо починати будівництво будинку або дачі в цей час — з огляду на погодні умови — не найкраща ідея, то робити генеральне прибирання і прикрашати оселю до Нового року не лише можна, а й потрібно.

Овен

Хоч яким дивним це видається, але сьогодні не варто займатися благодійністю — висока ймовірність стати жертвою шахраїв, що — замість допомоги нужденним — призведе до збагачення нечесних людей.

Телець

Освіжити стосунки в шлюбі допоможе навіть невелика частка романтики: влаштувавши приємний сюрприз своїй другій половинці, ви зможете розраховувати на відповідне — ніжне — ставлення до себе.

Близнята

День сприятливий для закінчення справ, які було відкладено на потім: не варто «тягнути» за собою в новий рік старі — як професійні, так й особисті — проблеми, саме час нарешті рішуче позбутися їх.

Рак

Сьогодні бажано зосередитися винятково на роботі, заборонивши собі відволікатися на розмови телефоном і спілкування в месенджерах: така поведінка — найкращий спосіб завалити всі заплановані на цей час справи.

Лев

День сприятливий для довгоочікуваних — зокрема й великих — придбань: усе, що ви виберете сьогодні в магазинах, включно з новорічними подарунками для рідних і друзів, виявиться на рідкість вдалим та прослужить довго.

Діва

Ухвалюючи важливі рішення, ретельно їх обмірковуйте — діючи інтуїтивно, без ретельного аналізу ситуації, ви закладете під своє майбутнє «бомбу» уповільненої дії, яка рано чи пізно дасть про себе знати.

Терези

День надзвичайно сприятливий для спілкування з начальством — під впливом позитивних енергій воно не лише прихильно поставиться до нових ідей, а й вислухає — та задовольнить — ваше прохання про збільшення зарплатні.

Скорпіон

Непорозуміння, яке цього дня можливе у стосунках із близькою людиною, зникне без сліду, якщо ви почнете чимось разом займатися — наприклад, прибирати, готувати або прикрашати свій дім до свят.

Стрілець

Найкращий спосіб подолати нудьгу, яка може накрити цього дня, це — незважаючи на понеділок — знайти час для приємних занять: читання, перегляду улюблених фільмів або хобі, до якого зазвичай не доходять руки.

Козоріг

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто вас сьогодні про неї попросить: вам це, найімовірніше, нічого не коштуватиме, а для людини, яка звернеться до вас, стане неоціненною підтримкою у складній життєвій ситуації.

Водолій

Напередодні Нового року необхідно очистити дім від накопиченої в ньому негативної енергетики — найкраще використовувати для цього енергію води й вогню, спочатку ретельно вимивши його, а потім розставивши скрізь запалені свічки.

Риби

Перед Новим роком особливо важливо знайти час для близьких людей — можна влаштувати сімейну вечерю, переглянути з дітьми улюблений фільм або почитати вголос книжку, а також спільними зусиллями прикрасити ялинку.

