Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли минуле матиме величезну владу над нами
День, коли величезної влади над нами набуває минуле, повертаючи нас до подій, про які ми встигли забути.
Події, до яких ми повертаємося в такий спосіб — начебто його нам «виносить» черговий поворот колеса, що є символом дня, — вимагають «роботи над помилками»: точніше, аналізу й осмислення.
Найчастіше в результаті ми відмовляємося від усього, що вже віджило своє, щоб рухатися далі без нічого — без факторів, що обтяжують наше існування.
Овен
Не можна визначати сьогоднішній день і, тим паче, майбутнє негативним досвідом, з яким ви зіткнулися в минулому: що менше «вантажу» ви візьмете в завтрашній день зі вчорашнього, то легше вам буде рухатися.
Телець
Можливо, вам цього дня доведеться ухвалити важливе життєве рішення — не варто з ним поспішати: необхідно спочатку як слід зібратися з думками і тільки потім робити вибір між можливими діями.
Близнята
Повторення ситуації, яку ви нещодавно пережили, буде дано двічі з певною метою: необхідно зробити дуже важливі — далекосяжні — висновки з припущених раніше помилок і врахувати їх на майбутнє.
Рак
Спогади про — як щасливі, так і неприємні — минулі події можуть забрати енергію, необхідну для життя і роботи, тому краще не занурюватися в них із головою — можна трохи посумувати і заспокоїтися.
Лев
Критичні зауваження, зроблені вам оточенням, можуть стати серйозним ударом по самооцінці найвпевненіших у собі знаків зодіакального кола, тому не варто брати їх близько до серця.
Діва
До подій цього дня, які, будучи несподіваними, дуже здивують вас, варто поставитися як до доленосних — вам не до снаги змінити те, що відбувається, тому потрібно сприймати його як належне.
Терези
Не намагайтеся нікому нічого довести: навіть якщо ви на сто відсотків упевнені у своїй правоті, люди однаково почують те, що вони хочуть почути, а ви тільки даремно витратите нерви, час і сили.
Скорпіон
Алкоголь — не найкращі ліки від поганого настрою: ним краще не зловживати завжди, але цього дня — особливо: він може, навпаки, загнати вас у стан депресії.
Стрілець
Дзвінок або повідомлення від людини з минулого принесе не тільки приємні враження, а й масу корисної інформації, яку можна буде застосувати в житті та роботі, тож не варто відмовлятися від розмови з нею.
Козоріг
Не варто дорікати собі за припущені в минулому помилки, однаково виправити їх сьогодні вже не вдасться, зате можна, проаналізувавши ситуацію, зробити важливі висновки на майбутнє.
Водолій
Якщо ви до цього часу не займалися творчістю, настав прекрасний день для того, щоб спробувати в ній свої сили зараз: подумайте, до якого креативу лежить ваша душа — і займіться нею у вільний час.
Риби
День, коли представникам знака не варто робити різких рухів — ні в професійних справах, ні у стосунках із людьми: у запалі можна здійснити вчинок, про який ви майже одразу ж пошкодуєте.
