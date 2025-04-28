Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: день неоднозначної космічної енергетики

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Такий вплив на психіку може викликати роздратування, аж до агресії, яка зміниться апатією, а подібний перепад від мінуса до плюса не найкращим чином позначиться на кожному з нас.

Добро і зло в цей час можуть переплестися настільки тісно, що важко буде відокремити одне від одного, а це може призвести до серйозної помилки. Не допустити її можна буде, відмовившись від початку роботи над важливими проєктами та ухвалення важливих рішень, які потенційно здатні вплинути на наше життя.

Овен

Єдиний знак зодіаку, якому можна братися до реалізації нових починань — від ділових проєктів до початку ремонту в оселі: яке б заняття ви не обрали, пам’ятайте, що воно буде приречене на успіх.

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Телець

Негативну енергію дня, від якої, на жаль, нікуди не подітися, необхідно трансформувати в позитивну, зайнявшись чимось не лише корисним, а й приємним — наприклад, своїм хобі.

Близнята

Депресії, яка останнім часом стала постійним супутником представників знака, необхідно протиставити зайнятість — вона не залишить негативу жодної вільної хвилини.

Рак

День, коли не варто переживати через речі, які нам не до снаги змінити — краще подивитися на них з іншого — позитивного — погляду: важливо також пам’ятати про те, що лихо не без добра.

Лев

Якщо ви давно подумували про те, щоб позбутися шкідливих звичок, сприятливий час настав: сьогодні вам вдасться зробити це без особливих складнощів — вони зникну начебто самі собою, без вашої участі.

Діва

Не відмовляйтеся від важливої для вас мети, навіть якщо вам здаватиметься, що весь світ проти вас — згодом ви пошкодуєте про виявлену вами слабкість, але повернути все назад уже не зможете.

Терези

Негативні емоції можуть викликати будь-які люди, включно з рідними та близькими, тому важливо виявляти терпіння і поблажливість до їхніх помилок та слабкостей, тим паче, що і вони вам усе прощають.

Скорпіон

Критику на свою адресу потрібно сприймати без образ, оскільки в ній буде частка неприємної правди: є сенс взяти почуте до уваги і зробити все для того, щоб швидко й ефективно виправити свої помилки.

Стрілець

Причиною апатії, яка може спіткати ваш активний знак цього дня, стане почуття невдоволеності собою і тим, що ви робите: секрет щастя полягає в тому, щоб дозволити собі бути недосконалими.

Козоріг

День, коли люди, які вас оточують, постануть перед вами у своїй справжній — без прикрас і хитрощів — подобі: не варто ображатися — набагато важливіше зробити правильні висновки щодо того, варто з ним спілкуватися чи ні.

Водолій

Утримайтеся від з’ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вас так і кортітиме це зробити — висока ймовірність тривалої сварки, яка може повністю зруйнувати вашу дружбу або кохання.

Риби

Навіть дуже великий обсяг роботи, намічений на цей день, можна буде здійснити, якщо нікуди не поспішати і вирішувати завдання будь-якого ступеня важливості поступово, одне за одним, не відстаючи і не забігаючи наперед.

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