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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть відкритися провидницькі здібності
День, коли розумові та інтелектуальні здібності посиляться навіть у тих, хто не може назвати їх сильним боком своєї особистості.
Переважно успіх чекає на тих, хто займається науковою та літературною діяльністю, журналістикою, архітектурою й дизайном, але й представники інших творчих професій в образі не залишаться. У цей час також можуть відкритися провісні здібності, не варто нехтувати шансом дізнатися про свою — й чужу — долю, знайти зниклу річ, а, можливо, і людину, яка давно не давала про себе знати.
Овен
Попри те, що люди цього дня не ображаються на зауваження, особливо якщо вони є справедливими, критикувати всіх поспіль — різко і не розбираючись — все ж небажано — а раптом ви помиляєтесь?
Телець
Відмовтеся від нав’язливого бажання повчати людей, які вас оточують, і наставляти їх, як кажуть у таких випадках, на шлях істинний — навряд чи вони гідно оцінять вашу «турботу» про них.
Близнята
Якщо немає можливості провести весь день на природі, Намагайтеся вирушити до найближчого від вас парку або до водойми одразу ж після обіду — провівши там навіть трохи часу, ви отримаєте потужний заряд енергії.
Рак
Непорозуміння, що виникло останнім часом у стосунках із близькою людиною, можна ліквідувати, просто поговоривши з нею відверто — ви й самі здивуєтеся, як легко встановити мир у родині.
Лев
День, незважаючи на його будній статус, бажано провести з рідними людьми: і у вас, і в них накопичилося багато цікавих тем для обговорення, до того ж, спілкуючись, ви зможете, як то кажуть, відпочити душею.
Діва
На рідкість результативний день, коли вдасться не тільки завершити відкладені в довгу шухляду справи, а й вирішити багато нових завдань, надолуживши згаяне за попередній період часу.
Терези
Роблячи важливий — професійний або життєвий — вибір, уважно вислухайте всі поради, які дадуть вам друзі й рідні, але рішення все-таки ухвалюйте самостійно — вам краще знати, як вчинити.
Скорпіон
Талан буде супроводжувати у всіх справах — як професійних, так і особистих, а вже чим саме краще сьогодні займатися, залежить від того, що для вас зараз важливіше і цікавіше — перше чи друге.
Стрілець
Цього дня вважається поганою прикметою кому-небудь що-небудь давати, навіть якщо йдеться про горезвісну кухонну сіль — вважається, що в такий спосіб можна передати іншій людині частину своєї удачі.
Козоріг
Незважаючи на будній день, рекомендується на деякий час відкласти навіть дуже важливу роботу й побалувати себе: погуляти на свіжому повітрі, сходити до салону краси, або влаштувати просто вдома сеанс ароматерапії.
Водолій
Плануючи своє життя на найближче майбутнє, дослухайтеся до внутрішнього голосу — він, на відміну від прагматичних доводів розуму, вас не підведе, давши максимально правильну і розумну пораду.
Риби
Якщо вам знадобиться допомога когось із оточення, сміливо просіть про неї — сьогодні люди будуть доброзичливо налаштовані одне до одного, тому з радістю прийдуть вам на допомогу.
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