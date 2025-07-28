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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть відкритися провидницькі здібності

День, коли розумові та інтелектуальні здібності посиляться навіть у тих, хто не може назвати їх сильним боком своєї особистості.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 29 липня

Гороскоп на 29 липня / © Associated Press

Переважно успіх чекає на тих, хто займається науковою та літературною діяльністю, журналістикою, архітектурою й дизайном, але й представники інших творчих професій в образі не залишаться. У цей час також можуть відкритися провісні здібності, не варто нехтувати шансом дізнатися про свою — й чужу — долю, знайти зниклу річ, а, можливо, і людину, яка давно не давала про себе знати.

Овен

Попри те, що люди цього дня не ображаються на зауваження, особливо якщо вони є справедливими, критикувати всіх поспіль — різко і не розбираючись — все ж небажано — а раптом ви помиляєтесь?

Телець

Відмовтеся від нав’язливого бажання повчати людей, які вас оточують, і наставляти їх, як кажуть у таких випадках, на шлях істинний — навряд чи вони гідно оцінять вашу «турботу» про них.

Близнята

Якщо немає можливості провести весь день на природі, Намагайтеся вирушити до найближчого від вас парку або до водойми одразу ж після обіду — провівши там навіть трохи часу, ви отримаєте потужний заряд енергії.

Рак

Непорозуміння, що виникло останнім часом у стосунках із близькою людиною, можна ліквідувати, просто поговоривши з нею відверто — ви й самі здивуєтеся, як легко встановити мир у родині.

Лев

День, незважаючи на його будній статус, бажано провести з рідними людьми: і у вас, і в них накопичилося багато цікавих тем для обговорення, до того ж, спілкуючись, ви зможете, як то кажуть, відпочити душею.

Діва

На рідкість результативний день, коли вдасться не тільки завершити відкладені в довгу шухляду справи, а й вирішити багато нових завдань, надолуживши згаяне за попередній період часу.

Терези

Роблячи важливий — професійний або життєвий — вибір, уважно вислухайте всі поради, які дадуть вам друзі й рідні, але рішення все-таки ухвалюйте самостійно — вам краще знати, як вчинити.

Скорпіон

Талан буде супроводжувати у всіх справах — як професійних, так і особистих, а вже чим саме краще сьогодні займатися, залежить від того, що для вас зараз важливіше і цікавіше — перше чи друге.

Стрілець

Цього дня вважається поганою прикметою кому-небудь що-небудь давати, навіть якщо йдеться про горезвісну кухонну сіль — вважається, що в такий спосіб можна передати іншій людині частину своєї удачі.

Козоріг

Незважаючи на будній день, рекомендується на деякий час відкласти навіть дуже важливу роботу й побалувати себе: погуляти на свіжому повітрі, сходити до салону краси, або влаштувати просто вдома сеанс ароматерапії.

Водолій

Плануючи своє життя на найближче майбутнє, дослухайтеся до внутрішнього голосу — він, на відміну від прагматичних доводів розуму, вас не підведе, давши максимально правильну і розумну пораду.

Риби

Якщо вам знадобиться допомога когось із оточення, сміливо просіть про неї — сьогодні люди будуть доброзичливо налаштовані одне до одного, тому з радістю прийдуть вам на допомогу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
445
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