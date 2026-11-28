Осінній пейзаж / © Credits

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Вони можуть стосуватися як побутової, так і професійної, ділової чи фінансової сфери — тут кожен може вільно обирати те, що для нього є найважливішим.

Також, незважаючи на неділю, у цей час можна примиритися з людьми, з якими нас розлучила прикра сварка, шукати відповіді на питання, які досі здавалися нерозв’язними, і навіть усвідомити, в чому полягає ваше життєве призначення.

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Овен

Вплив емоційних «гойдалок», які сьогодні можуть випробовувати вас на міцність, можна мінімізувати лише одним способом — максимально завантаживши себе будь-якою приємною для вас діяльністю.

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Телець

Енергією, якою сьогодні забезпечать представників знака зірки, треба розпоряджатися якомога розумніше й економніше: необхідно витратити її на важливі для вас справи, а не на порожні розмови і, тим паче, на суперечки.

Близнята

Нинішній день бажано чітко розділити день для себе на дві рівнозначні частини: першу його половину присвятити домашнім справам, а другу — підготовці до нового робочого тижня, який стане для вас важливим і відповідальним.

Рак

Не варто відступати від тих цілей, до яких ви рухаєтеся останнім часом: якщо ви, за своєю вічною звичкою, робитимете крок уперед і два назад, вам, зрештою, навряд чи вдасться досягти бажаного.

Лев

Небажано давати волю емоціям, оскільки це може призвести до нервового зриву, що не лише зіпсує вам настрій — аж до депресії, — а й завадить ефективній роботі, запланованій на найближче майбутнє.

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Діва

Сумніви у своїх силах та правильності обраного шляху, які можуть охопити вас у цей час, негативно позначаться як на роботі, так і на особистому житті, тому необхідно відігнати їх та налаштуватися лише на перемогу.

Терези

Визначити, у якому — правильному чи ні — напрямку ви рухаєтеся у професійному плані, допоможе невеликий перепочинок, під час якого можна буде поглянути на ситуацію, що склалася, з боку.

Скорпіон

Головне для представників знака цього дня — визначитися з тим, яка справа наразі має першочергове значення, а яка — може почекати, і тому нічого страшного не станеться, якщо ви відкладете її на потім.

Стрілець

Нинішній день сприятливий для активних та енергійних дій, тож чим би ви не займалися, намагайтеся не стояти на місці, а рішуче рухатися вперед — як у прямому, так і в переносному сенсі.

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Козоріг

Не варто продовжувати спілкування з людьми, які дозволяють собі обмовляти вас за спиною: що менше таких «друзів» — а простіше кажучи, недоброзичливців — буде поруч, то краще для вас, а заодно й для ваших близьких.

Водолій

Ухваливши важливе рішення, не варто вагатися і стояти на місці: необхідно одразу ж починати діяти, інакше вас можуть випередити люди, які є вашими колегами й водночас — конкурентами.

Риби

День сприятливий для спілкування з іноземними діловими — й особистими — партнерами: співпраця і спілкування з ними принесуть вам не лише матеріальну вигоду, а й багато приємних романтичних моментів.

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