Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна витрачати сили на дрібниці

Приплив енергії, який ми відчуємо в цей час, створить ілюзію всесилля — вона може стати причиною помилок у роботі й непорозумінь у взаєминах з людьми навколо. Особливо обережними потрібно бути з висловлюваннями: будь-яке сказане цього дня слово може бути сприйняте Всесвітом як керівництво до дії, тому важливо не допускати злих думок і суджень і, особливо, засуджень — вони можуть негативно позначитися на тих, хто їх собі дозволив.

Овен

День ідеально підходить для благодійності: що більше добрих справ ви сьогодні зробите, то швидше — і в серйознішому обсязі — вони до вас повернуться, ставши справою не тільки богоугодною, а й вигідною.

Телець

Люди довкола будуть не лише доброзичливо налаштовані щодо вас, а й охоче прийдуть на допомогу у вирішенні важливих професійних питань, що сьогодні може неодноразово вам знадобиться.

Близнята

Небажано втрачати контроль над своїми словами й думками, особливо — негативного характеру: вирвавшись на волю, вони можуть мати напрочуд шкідливий вплив як на взаємини з людьми навколо, так і на життя загалом.

Рак

Не варто втрачати щасливу можливість презентувати себе перед начальством з найкращого боку, яка випаде вам сьогодні: аналогічний збіг обставин може повторитися нескоро.

Лев

Дії цього дня необхідно ретельно розпланувати від самого ранку, включивши в нього, незважаючи на будній день, не лише професійні, а й побутові, а також особисті справи — тільки так вам вдасться все встигнути.

Діва

Потужної позитивної енергії, відпущеної вам цього дня, вистачить для того, щоб досягти будь-якої мети — головне, вибрати саме ту, яка виявиться найголовнішою в цей конкретний життєвий момент.

Терези

День сприятливий для будь-яких професійних справ — можна братися навіть за ті проєкти, які ви — з огляду на їхню тривалість і трудомісткість — досі відкладали, так би мовити, до довгої шухляди.

Скорпіон

Як би не склалися ваші взаємини з людьми навколо, намагайтеся цього дня висловлювати на їхню адресу лише гарні побажання — так буде краще не тільки для тих, кому вони адресовані, а й для вас самим.

Стрілець

Не варто давати поспішних і нерозумних обіцянок, які ви свідомо не зможете виконати, навіть якщо вас будуть до цього змушувати: ризикуєте заробити репутацію людини, з якою краще не зв’язуватися.

Козоріг

Ваш девіз на сьогодні — «більше справ, менше слів»: слова, навіть дуже гарні й переконливі, необхідно замінити активними діями, вони будуть успішнішими за порожнє стрясання повітря.

Водолій

Гарний день для ходіння начальницькими кабінетами — їхні господарі будуть налаштовані щодо вас винятково доброзичливо, тому без особливих проблем поставлять візу під необхідним документом.

Риби

Дар красномовства, який відкриється у вас цього дня, дасть змогу переконати у своїй правоті будь-якого — навіть найупертішого і найнезговірливішого — опонента, особливо це стосуватиметься розмов з безпосереднім начальством.

