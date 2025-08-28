ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна витрачати сили на дрібниці

День, коли не можна витрачати сили на дрібниці, треба витрачати їх лише на справді важливі проєкти.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 29 серпня

Гороскоп на 29 серпня / © Credits

Приплив енергії, який ми відчуємо в цей час, створить ілюзію всесилля — вона може стати причиною помилок у роботі й непорозумінь у взаєминах з людьми навколо. Особливо обережними потрібно бути з висловлюваннями: будь-яке сказане цього дня слово може бути сприйняте Всесвітом як керівництво до дії, тому важливо не допускати злих думок і суджень і, особливо, засуджень — вони можуть негативно позначитися на тих, хто їх собі дозволив.

Овен

День ідеально підходить для благодійності: що більше добрих справ ви сьогодні зробите, то швидше — і в серйознішому обсязі — вони до вас повернуться, ставши справою не тільки богоугодною, а й вигідною.

Телець

Люди довкола будуть не лише доброзичливо налаштовані щодо вас, а й охоче прийдуть на допомогу у вирішенні важливих професійних питань, що сьогодні може неодноразово вам знадобиться.

Близнята

Небажано втрачати контроль над своїми словами й думками, особливо — негативного характеру: вирвавшись на волю, вони можуть мати напрочуд шкідливий вплив як на взаємини з людьми навколо, так і на життя загалом.

Рак

Не варто втрачати щасливу можливість презентувати себе перед начальством з найкращого боку, яка випаде вам сьогодні: аналогічний збіг обставин може повторитися нескоро.

Лев

Дії цього дня необхідно ретельно розпланувати від самого ранку, включивши в нього, незважаючи на будній день, не лише професійні, а й побутові, а також особисті справи — тільки так вам вдасться все встигнути.

Діва

Потужної позитивної енергії, відпущеної вам цього дня, вистачить для того, щоб досягти будь-якої мети — головне, вибрати саме ту, яка виявиться найголовнішою в цей конкретний життєвий момент.

Терези

День сприятливий для будь-яких професійних справ — можна братися навіть за ті проєкти, які ви — з огляду на їхню тривалість і трудомісткість — досі відкладали, так би мовити, до довгої шухляди.

Скорпіон

Як би не склалися ваші взаємини з людьми навколо, намагайтеся цього дня висловлювати на їхню адресу лише гарні побажання — так буде краще не тільки для тих, кому вони адресовані, а й для вас самим.

Стрілець

Не варто давати поспішних і нерозумних обіцянок, які ви свідомо не зможете виконати, навіть якщо вас будуть до цього змушувати: ризикуєте заробити репутацію людини, з якою краще не зв’язуватися.

Козоріг

Ваш девіз на сьогодні — «більше справ, менше слів»: слова, навіть дуже гарні й переконливі, необхідно замінити активними діями, вони будуть успішнішими за порожнє стрясання повітря.

Водолій

Гарний день для ходіння начальницькими кабінетами — їхні господарі будуть налаштовані щодо вас винятково доброзичливо, тому без особливих проблем поставлять візу під необхідним документом.

Риби

Дар красномовства, який відкриється у вас цього дня, дасть змогу переконати у своїй правоті будь-якого — навіть найупертішого і найнезговірливішого — опонента, особливо це стосуватиметься розмов з безпосереднім начальством.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie