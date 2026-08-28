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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли нічого змінити неможливо

День, символом якого є дзеркало, що відображає наше ставлення до навколишнього світу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Берег озера

Берег озера

Воно чітко показує, як ми поводимося: позитивні події цього дня свідчать про те, що від нас виходить добро і позитив, а негативні — дають зрозуміти, що людина вчиняє негативні вчинки, які повертаються бумерангом.

На цей момент вже нічого змінити не можна, але не тільки можна, а й потрібно зробити висновки на майбутнє: робота над помилками дозволить якісно покращити своє життя.

Овен

На людей, які вас оточують, сьогодні не варто покладати особливих сподівань — їм доведеться розв’язувати свої численні проблеми, тому розраховувати — насамперед у професійних питаннях — слід винятково на себе.

Телець

Перш ніж ставати до роботи над новим — перспективним — проєктом, проаналізуйте результати попередніх справ — це допоможе вам уникнути помилок, яких ви припускалися раніше, та впоратися з новими завданнями на «відмінно».

Близнята

Цього дня, чим би не займалися представники цього знака, їм не слід витрачати час на роздуми — потрібно від самого ранку скласти детальний план домашніх справ і активно діяти, дотримуючись його пунктів.

Рак

У стосунках з оточенням важливо дотримуватися простого принципу «довіряй, але перевіряй»: цілком можливо, що людина, до думки якої ви довірливо вирішите дослухатися, сама помиляється.

Лев

Цього дня особливо важливо звернути увагу на сон, який наснився минулої ночі: у ньому може міститися підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, в яку вас поставило життя.

Діва

Цей день, як і годиться у вихідний, не підходить для серйозних професійних справ; набагато краще — і продуктивніше — приділити час вирішенню побутових питань, що покращить якість вашого життя.

Терези

Від спілкування з оточенням цього дня не варто чекати на щось добре, тому зірки наполегливо рекомендують звести його до мінімуму — до того ж це стосується не лише друзів чи знайомих, а й родичів.

Скорпіон

Складуться сприятливі умови для підготовки до реалізації важливого проєкту, початок якого заплановано на початок наступного тижня: у вас ще є можливість довести всі необхідні для цього справи до досконалості.

Стрілець

Найкращий спосіб нічого не встигнути й провести день у марних спробах виконати те, що заплановано на цей день, — почати робити кілька справ одночасно: треба зосередитися на одній — найважливішій.

Козоріг

Не варто боротися з лінощами, які можуть охопити вас ще від самого ранку: у вихідний не тільки можна, а й потрібно дати собі можливість відпочити, адже ви занадто рідко це робите — весь ваш час традиційно забирає робота.

Водолій

Цього дня не варто займатися важливими — навіть домашніми — справами: користі від них однаково не буде, але й байдикувати не слід — краще знайти собі легке заняття, яке відверне увагу від сумних думок.

Риби

Небажано братися за важливі — навіть побутові — справи та ухвалювати серйозні рішення: рівень концентрації виявиться настільки низьким, що вам не вдасться зосередитися на необхідних діях і думках.

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