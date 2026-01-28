ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не всі будуть налаштовані добросердо

День, коли далеко не всі з оточення будуть налаштовані до нас доброзичливо, і це потрібно прийняти як даність.

Ялина в крижинках

Ялина в крижинках / © Credits

На щастя, це явище тимчасове — вже завтра чужа ворожість піде на спад, а отже, не варто сприймати їхні недружні випади близько до серця. Небажано також гостро реагувати на різкі слова, демарші та провокації — в результаті виявиться, що така дратівливість — собі дорожче.

Овен

Зірки радять використати будь-яку сприятливу можливість зробити добру справу або допомогти тим, хто попросить про це представників знака — ваше добро незабаром обов’язково повернеться сторицею.

Телець

Не варто з’ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо відверта розмова з нею давно назріла: ненавмисно кинуте різке слово може призвести до серйозних — аж до розставання або розлучення — наслідків.

Близнята

Чуйність і безвідмовність цього дня — не найважливіші для представників знака якості якості характеру: можуть знайтися люди, які без докорів сумління скористаються ними з корисливою метою.

Рак

Бажання поплакати над своєю «гіркою долею» може переслідувати представників вашого недовірливого знака протягом усього дня — не варто йому опиратися, сльози допоможуть скинути напруженість, що накопичилася.

Лев

Жодна дія, вчинена цього дня, до якої б галузі життя вона не належала, швидких результатів не дасть, сьогодні можна — і потрібно! — працювати на перспективу, тож запасіться терпінням.

Діва

Рідних цього дня, хоч як дивно це прозвучить, краще любити на відстані — що ближчим буде контакт, то більше приводів для конфліктів з’явиться, тому не варто ризикувати добрими стосунками.

Терези

Нинішній день — чудовий час для того, щоб почати життя з чистого аркуша: сприятливі обставини посприяють тому, що всі помилки і прорахунки обнуляться, і можна буде… робити нові хиби.

Скорпіон

Гарний день для того, щоб помиритися з незаслужено — а, можливо, і цілком заслужено — скривдженими вами людьми, ніхто з них не затаїв на вас зла, тому стосунки триватимуть без урахування старих образ.

Стрілець

Стикаючись з агресією з боку людей, які вас оточують, важливо пам’ятати, що вона продиктована не злістю, а моральною слабкістю, що заважає боротися з життєвими труднощами, і виявити максимальне терпіння.

Козоріг

Допомагаючи іншим, не варто очікувати подяки за добрі справи, інакше загубиться сам сенс благодійності, а отже, краще взагалі нічого не робити, ніж торгуватися і очікувати «оплати».

Водолій

Відпочити від нагальних проблем — незважаючи на розпал робочого тижня — можна тільки змінивши рід діяльності — наприклад, зайнявшись спортом, затіявши в будинку генеральне прибирання або приділивши час улюбленому хобі.

Риби

Гарний день для нематеріальних радощів: наприклад, можна — і навіть потрібно! — подбати про близьких і далеких родичів, зустрітися з друзями або коханою людиною чи просто приділити час своєму хобі.

