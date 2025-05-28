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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не можна дозволяти збити себе з позитивної хвилі

День, протягом якого негативна енергетика, яка пануватиме від ранку, надвечір перетворюється на позитивну.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 29 травня

Гороскоп на 29 травня / © Associated Press

Тому саме після обіду можна ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні — але не фінансові — угоди, починати втілювати в життя нові проєкти. Домогтися поставленої мети допоможе гарний настрій — не можна нікому дозволяти збити себе з позитивної хвилі. Необхідно також відмовитися від фізичних навантажень — як спортивних, так і господарських: вони можуть призвести до серйозних травм, які вимагатимуть великої кількості часу та коштів, необхідних для відновлення.

Овен

Небажано звертати увагу на агресію оточення, яку можуть виявляти навіть найближчі — спокійні та врівноважені — люди, інакше вона неодноразово обернеться проти вас.

Телець

Чужу грубість, навіть якщо їй, як вам здасться, немає виправдання, треба залишити без уваги: погано виховану людину ви — за всього бажання — однаково не виправите, а собі нерви неабияк зіпсуєте

Близнята

Зірки рекомендують звернути увагу на сон, що наснився цієї ночі: можливо, в ньому — на велику вашу радість — і буде відповідь на важливе запитання, яку ви давно, і поки що безуспішно, шукаєте.

Рак

Навіть якщо вас серйозно зачеплять, не варто уподібнюватися кривднику і давати симетричну відповідь на його слова чи дії: проігнорувавши їх, зло, яке скеровували проти вас, повернеться до свого «автора».

Лев

Критику, почуту цього дня, не варто приймати близько до серця: найімовірніше, вона виходитиме від людини, яка через банальну заздрість не в змозі об’єктивно вас оцінити.

Діва

Врятуватися від сумних думок, які здолають вас від ранку, можна буде, переключившись на інше — бажано, не пов’язане з роботою — заняття, яке допоможе відволіктися — наприклад, старе чи нове — хобі.

Терези

Навіть якщо з’явиться можливість, відмовившись від роботи, зайнятися наведенням ладу в будинку, відкладіть це заняття: не вдасться зосередитися навіть на такій простій справі, тож краще відпочити.

Скорпіон

Незважаючи на тотальну зайнятість, знайдіть час не тільки для роботи, але і для близьких людей: вони не винні в тому, що останнім часом ви не можете приділяти їм достатньо уваги, але дуже ображаються.

Стрілець

Не варто утримувати людину, яка захоче піти з вашого життя: найімовірніше, ваші стосунки вже зжили себе, а місце, що звільнилося поряд з вами, дуже скоро займе новий — більш гідний — кандидат.

Козоріг

Негативну енергію, яка може долати вас у цей час, необхідно направити на вирішення проблем, що давно назріли — як професійних, так і побутових — генеральне прибирання вашому дому точно не завадить.

Водолій

Можна укладати важливі фінансові угоди, але тільки в тому разі, якщо ви максимально уважно поставитеся до тексту цього документа — принаймні не ставте свій підпис, не прочитавши його від початку до кінця.

Риби

Від активної професійної діяльності сьогодні краще відмовитися — пуття від неї однаково не буде, але, якщо ви зовсім не можете без роботи, займіться складанням робочих планів на найближче майбутнє.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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