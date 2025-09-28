Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно гнати від себе тривоги та погані думки

Гороскоп на 29 вересня / © Associated Press

Необхідна максимальна обережність, щоб не потрапити під вплив негативу та не стати його жертвою. Страхи, тривоги й погані думки необхідно гнати від себе всіма можливими способами — спілкуватися з приємними людьми, робити їм — і собі — невеличкі подарунки, переглядати хороші фільми та побільше гуляти на свіжому повітрі.

Овен

На сни, які викличуть тривоги, страхи й побоювання, не варто звертати уваги: вони не можуть передбачити нічого поганого, оскільки є всього лише впливом місячних енергій цієї доби і не більше.

Телець

Стриматися і не вибухнути у відповідь на чужу грубість буде складно, проте необхідно, інакше конфлікт, що стався, може показати вас людям навколо в негативному світлі.

Близнята

Вчинивши неправильно, в жодному разі не заперечуйте свою провину — навпаки, необхідно її визнати і зробити важливі висновки з того, що сталося, так ви отримаєте цінний досвід, який стане вам у пригоді в майбутньому.

Рак

Парадокс: що більше професійних і господарських справ ви сьогодні заплануєте, то швидше й легше вам вдасться з ними впоратися, тож не вдавайте скромність — завантажуйте себе, як-то кажуть, на повну силу.

Лев

Претензій, висунутих вам найрізноманітнішими — як близькими, так і сторонніми — людьми, буде більш ніж достатньо, але звертати увагу потрібно буде лише на висловлені тими, чия думка має для вас значення.

Діва

День сприятливий для закінчення справ, які тривалий час відкладалися на потім, а ось до реалізації нових проєктів, незважаючи на початок робочого тижня, сьогодні краще не братися — вони, найімовірніше, не заладнаються.

Терези

Якими б благими не були ваші наміри, не варто втручатися в чужі особисті та сімейні справи — у кращому разі людина всерйоз і надовго на вас образиться, у гіршому — звинуватить вас у власних проблемах.

Скорпіон

Небажано виплескувати невдоволення собою, яке ви відчуєте сьогодні, на людей у вашому оточенні — особливо близьких: вони у вашому поганому настрої не винні, та й приводів для нього у вас насправді немає.

Стрілець

Потік потужної космічної енергії, яка буде відпущена вам цього дня, необхідно спрямувати не на переживання з будь-якого приводу, а ще частіше — без приводу, а на творчу діяльність — наприклад, на роботу.

Козоріг

У жодному разі не можна налаштовуватися не неприємності — розпіарене психологами позитивне мислення ще ніхто не скасовував, тож думати потрібно лише про хороше, і тоді воно обов’язково здійсниться.

Водолій

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — категорично не рекомендується довіряти незнайомим людям — великий ризик стати жертвою шахраїв, які активізуються саме сьогодні.

Риби

Навіть якщо ви заслуговуєте на критичні зауваження, небажано мучити себе ними, якщо, звісно, свідоме заниження самооцінки не входить у ваші плани, краще знайдіть привід себе похвалити — результат вас здивує.