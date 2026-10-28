Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли невпевненість у собі може нам зашкодити

Птахи в осінньому небі / © Getty Images

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Тим, у кого є проблеми з цим, слід проаналізувати свої завдання, які викликають сумніви — можливо, варто відмовитися від деяких із них.

Зараз сприятливий час для того, щоб позбутися тягаря минулого, який може стримувати нас — як у повсякденному, так і в професійному плані.

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А ось віддалятися далеко від дому в цей час небажано — поїздки та відрядження на будь-яку відстань заборонені.

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Овен

Як би не склалися обставини, вам у жодному разі не можна озиратися назад: ви, звісно, не скам’янієте, як героїня античного епосу, але у справах — насамперед особистих — це може вам серйозно завадити.

Телець

Будь-які починання цього дня заздалегідь приречені на успіх, головне — бачити мету, вірити у свої сили й не ледарювати — розраховувати на манну небесну нікому не доводиться, а представникам цього знака — особливо.

Близнята

День, коли трохи ризику не завадить — він може допомогти досягти мети, але за однієї — важливої — умови: наслідки потрібно ретельно прорахувати заздалегідь, щоб вони не стали неприємною несподіванкою.

Рак

Цей день сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу, тому бажано приурочити до нього важливі виплати або відкриття рахунків і депозитів — вони не тільки минуть успішно, але й принесуть прибуток.

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Лев

Не варто змішувати в одну купу важливі та другорядні професійні справи: спочатку потрібно визначитися з пріоритетами, а вже потім — спокійно, вдумливо й неквапливо — братися за їхню реалізацію.

Діва

Які б складні професійні завдання сьогодні перед вами не стояли, необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, інакше можна легко втратити сили, необхідні для життя та роботи.

Терези

Не варто братися за проєкт, який у найневідповідніший момент може виявитися для вас надто складним: спочатку ретельно зважте свої моральні та фізичні можливості, а вже потім беріться до роботи.

Скорпіон

Можна — нарешті! — стати до роботи над проєктом, який тривалий час фігурував у ваших планах без жодної надії на реалізацію: сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб почати втілювати його в життя.

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Стрілець

Небажано брати участь у сумнівних фінансових операціях: ризик, пов’язаний із ними, може виявитися невиправданим, а втрати — більшими, ніж вигода та прибуток.

Козоріг

Прагнучи — згідно з вашою звичкою — тримати все під контролем, ви ризикуєте пропустити несподіванку, яка може стати щасливим, доленосним шансом, що дозволить змінити життя на краще.

Водолій

Цей день сприятливий для торгових операцій: якщо ви давно збиралися щось продати чи купити, скористайтеся рідкісною нагодою — як у першому, так і в другому випадку можна розраховувати на удачу та прибуток.

Риби

Настав час, коли приходить винагорода за заслуги: лише ті, хто наполегливо й старанно працював, можуть розраховувати на довгоочікувану нову посаду та підвищення зарплати, решта — на жаль — можуть не сподіватися на це.

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