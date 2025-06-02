Гороскоп на 3 червня для всіх знаків зодіаку: день подвійної космічної енергетики

Гороскоп на 3 червня / © Credits

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Особливо це стосується особистих зв’язків, де дуже важливо визнати свою провину, якщо така є, і перепросивши, помиритися. Таким чином вдасться вирішити питання зі стосунками, які останнім часом «зависли» і не рухаються ні в один, ні в інший бік.

Ті з них, які давно віджили своє, потрібно завершити на максимально позитивній ноті, а ті, які ще мають шанси на існування, вдасться «перезавантажити», відкривши нову — можливо, вдалішу — їхню сторінку.

Овен

Ухвалюючи важливе рішення, необхідно прислухатися до своєї інтуїції, яка не лише набагато краще за розум і логіку розгляне всі доводи «за» і «проти», а й підкаже єдино правильну відповідь.

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Телець

Зірки наполегливо рекомендують вам стримати свій характер і гординю, уникнувши сварок з людьми навколо, інакше взаємини з ними можуть розладнатися, а потім доведеться докладати серйозних зусиль для примирення.

Близнята

Протягом дня не можна відволікатися на дії, які відриватимуть від роботи — перекури, телефонні розмови та відвідування соцмереж, інакше заплановані на цей час справи виконати не вдасться.

Рак

Підробіток, який вам можуть запропонувати цього дня, дасть шанс спробувати себе в іншій, незвичній діяльності, можливо, згодом вона стане основним — бюджетоутворювальним — заняттям.

Лев

З завданням, яке цього дня поставить перед вами керівництво, самотужки впоратися не вдасться, тому потрібно, не соромлячись, попросити про допомогу колег, вони — без зайвих питань — вам допоможуть.

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Діва

Братися до реалізації нового проєкту можна лише після того, як будуть зроблені висновки зі скоєних раніше професійних помилок, а також виправлені всі недоліки, інакше ви знову наступите на ті самі «граблі».

Терези

На пропозицію перейти на нову посаду або навіть нову роботу після нетривалих роздумів можна відповідати згодою, найімовірніше, ви отримаєте те, про що мріяли — як у моральному, так і в матеріальному плані.

Скорпіон

Не варто нікого проклинати будь-якого дня, але цього — особливо: слова можуть набути матеріальної сили та принести нещастя людям, проти яких спрямовані, а згодом — за законом бумеранга — і вам самим.

Стрілець

День великих можливостей у всіх сферах життя — головне, розглянути та не проґавити їх: будь-яка нестандартна ситуація має привернути вашу увагу — ймовірно, саме за нею прихований довгоочікуваний щасливий шанс.

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Козоріг

У вирішенні професійних питань не варто розраховувати на чужу допомогу, цього дня мало хто зможе — та й захоче — її надати, тому навіть найскладнішим справам доведеться давати раду самостійно.

Водолій

Не варто критикувати інших, маючи на своєму рахунку багато різних гріхів: зарозуміло вирішивши когось за щось засудити, подумайте про те, що й самі ви далеко не ангел, і вам можуть поставити це в провину.

Риби

День, коли не варто робити закупи, особливо великі: пов’язані з ними витрати можуть призвести до погіршення матеріального становища загалом, тож бажано відмовитися від будь-яких придбань.

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