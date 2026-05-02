Астрологія
224
3 хв

Гороскоп на 3 травня для всіх знаків зодіаку: день свободи та внутрішнього розкріпачення

День веселощів, свободи і внутрішнього розкріпачення, коли категорично не рекомендується сумувати і журитися.

Міла Корольова
Квітка

Квітка / © Associated Press

На перший план у такий час, як правило, виходить звільнена від постійного контролю і стримування інтуїція.

Саме до неї потрібно звертатися в пошуках відповіді на важливі питання будь-якого характеру — від професійного до особистого. До того ж, вона не дасть припуститися серйозної помилки, тож дуже важливо до неї дослухатися.

Овен

До реалізації нового проєкту можна братися тільки в тому разі, якщо ви давно і ретельно до нього готувалися — від решти, згадавши про вихідний день, краще відмовитися.

Телець

День дуже важливо провести в гарному настрої, якщо ж з якоїсь причини ви не можете ним похвалитися, його потрібно створювати собі будь-якими доступними способами — можливо, навіть через силу.

Близнята

Відповідаючи на важливе життєве — господарське або особисте — запитання, не запитуйте поради в інших людей — і в цьому разі річ не в тім, що вона буде неправильною, просто розв’язати його зможете тільки ви.

Рак

Перебуваючи в режимі розслаблення, необхідно старанно тримати себе в руках, не дозволяючи собі слабкостей, навіть якщо вони здадуться вам дрібними й незначними, — насамперед, це стосується любові до солодкого.

Лев

Цього дня можна знайти спільну мову з будь-якою — навіть найбільш незговірливою і норовливою — людиною, необхідно скористатися шансом домовитися і вирішити важливе — найімовірніше, побутове — питання.

Діва

Чудовий час для обмірковування нового проєкту, який уже від понеділка можна буде почати втілювати в життя — особливо це стосується тих, чия робота так чи так пов’язана з творчістю.

Терези

Перш ніж замахуватися на серйозний обсяг роботи, навіть якщо він стосуватиметься генерального прибирання, необхідно зважити свої сили — можливо, їх не так багато, тому навантаження потрібно свідомо зменшити.

Скорпіон

Щоб щоденна рутина не довела до депресії, важливо влаштувати собі невелике свято — день ідеально підходить для сімейної вечері або зустрічі з друзями, особливо якщо ви давно їх не бачили.

Стрілець

Перепади настрою, які цього дня можуть випробовувати на міцність вашу психіку, найнегативніше позначаться на стосунках з оточенням — не варто цього допускати.

Козоріг

Здійснення давньої мрії зараз перебуває у ваших руках — необхідно стати до її здійснення якомога швидше, тоді й мети можна буде досягти за короткий час.

Водолій

Через серйозний ризик побутових травм важливо дотримуватися максимальної обережності у поводженні з газовим та електричним обладнанням — за можливості краще взагалі його не вмикати.

Риби

День сприятливий для будь-яких закупів — від незначних, до великих і солідних: будь-які придбання, зроблені в цей час, виявляться вдалими — вони не тільки потішать зараз, а й прослужать довгий час.

