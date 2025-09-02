- Дата публікації
Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити людям добро
День, коли необхідно робити добро іншим людям — як близьким, так і стороннім, а то й цілком незнайомим.
Вітаються також позитивні думки й побажання, а ось за злі коментарі на адресу людей навколо рано чи пізно доведеться відповідати, тож краще їх не допускати. Оскільки цього дня люди стають надто образливими, не варто необережно жартувати — будь-яка дрібниця може стати причиною серйозного конфлікту.
Овен
За жодних умов не можна жаліти себе: по-перше, у вас немає для цього жодних підстав, а по-друге, такий настрій на певний час позбавить вас працездатності, якої ви потребуватимете цього дня.
Телець
Спалахи гніву, які можуть переслідувати вас протягом усього дня, необхідно спрямовувати — як горезвісний атом — винятково в мирне русло: наприклад, на безпосередню роботу або домашні клопоти.
Близнята
День — звісно, за можливості — рекомендується провести на самоті, без присутності подразників у вигляді людей навколо, особливо неприємних — і вам вдасться зробити значно більше того, що ви запланували.
Рак
Незважаючи на приплив потужної астрологічної енергії, яку ви відчуєте цього дня, роботі можуть завадити лінощі, які невідомо звідки взялися — не варто їм потурати, інакше вони зіб’ють вас із правильного трудового ритму.
Лев
Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх обговорювати з ким-небудь і, тим паче, засуджувати: намагайтеся зрозуміти точку зору іншої людини — це значно полегшить ваше з нею взаєморозуміння.
Діва
Сьогодні дуже важливо відмовитися від занадто тісних контактів із близькими людьми, оскільки є ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго, а в деяких, особливо складних випадках — зруйнувати стосунки.
Терези
День сприятливий для виправлення допущених раніше помилок — як у професійному, так і в особистому плані: чому б вам не переробити проєкт із похибкою або перепросити скривджену людину.
Скорпіон
Змінити на краще заплутані останнім часом стосунки з близькою людиною не так складно, як може здатися вам на перший погляд, головне — хоча б ненадовго припустити, що вона теж може мати рацію.
Стрілець
День, коли необхідно відсунути на другий план суто матеріальні питання, натомість віддавши перевагу духовним: найнеймовірнішим чином згодом саме це принесе представникам знака фінансовий прибуток.
Козоріг
Не відмовляйте в допомозі тим, хто звернеться до вас із проханням розв’язати їхні проблеми: те, що вам нічого не вартуватиме ані в моральному, ані в матеріальному сенсі, для них виявиться суттєвою підмогою.
Водолій
Необхідно звертати увагу на сигнали, які надсилатиме доля — вони допоможуть правильно зорієнтуватися в ситуації, що склалася. Цього дня не можна бити посуд — це вважається поганою прикметою.
Риби
День, незважаючи на розпал робочого тижня, бажано присвятити відпочинку — необхідно розслабитися і відновити сили перед важливим професійним ривком, який чекає на вас найближчим часом.
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 вересня